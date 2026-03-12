नेचुरल तरीके से किडनी डिटॉक्स करने के लिए इन 5 ड्रिंक्स का जरूर करें सेवन

नारी डेस्क: किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर से टॉक्सिन्स और अतिरिक्त पानी बाहर निकालती है और हमारे ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और अन्य जरूरी कामकाज को संतुलित रखती है। लेकिन गलत लाइफस्टाइल, ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना और कम पानी पीना किडनी पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में किडनी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने के लिए कुछ खास ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है।

नींबू पानी

नींबू पानी में सिट्रिक एसिड होता है, जो किडनी में बनने वाले स्टोन (पत्थर) को कम करने में मदद करता है। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीने से किडनी की सफाई होती है और शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती। 1 गिलास गुनगुना पानी + आधा नींबू + थोड़ी शहद।

पुदीना और तुलसी का टी

पुदीना और तुलसी में एन्टीऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। यह किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और पेट की समस्याओं को भी कम करता है। 1 कप गर्म पानी में पुदीने और तुलसी की पत्तियां डालकर 5-7 मिनट उबालें। इसे दिन में 1-2 बार पी सकते हैं।

नारियल पानी

नारियल पानी में पोटैशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह किडनी को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखता है और मूत्र प्रणाली को साफ करने में मदद करता है। रोजाना सुबह 1 गिलास ताजे नारियल पानी का सेवन करें। गर्मियों में यह विशेष रूप से फायदेमंद है।

हर्बल जूस (गाजर, चुकंदर, खीरा)

ताजे गाजर, चुकंदर और खीरे का जूस किडनी की सफाई के लिए बेहद उपयोगी है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स किडनी को मजबूत बनाते हैं और शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालते हैं। ताजे सब्जियों को मिक्सर में पीसकर दिन में 1 बार लें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू भी मिला सकते हैं।

दालचीनी और हल्दी वाला दूध

दालचीनी और हल्दी में एन्टीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह किडनी के सूजन और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है और रात को पीने से नींद भी अच्छी आती है। 1 कप गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी + 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर सोने से पहले पिएं।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए टिप्स

दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं (कम से कम 2–3 लीटर)। ज्यादा नमक, तैलीय और जंक फूड से बचें। नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज या योग करें। शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें। इन 5 नेचुरल ड्रिंक्स को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने से किडनी स्वस्थ रहती है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और भविष्य में किडनी संबंधी गंभीर समस्याओं से बचाव होता है।