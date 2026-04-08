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कौन सी हर्बल टी रखती है किडनी को साफ और बॉडी को डिटॉक्स?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Apr, 2026 01:59 PM
कौन सी हर्बल टी रखती है किडनी को साफ और बॉडी को डिटॉक्स?

नारी डेस्क:  हर्बल टी को कई तरह के स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को अंदर से साफ रखने, टॉक्सिन्स निकालने और किडनी फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन सी हर्बल टी सबसे फायदेमंद हो सकती है? आइए विस्तार से जानते हैं।

हर्बल टी क्यों है फायदेमंद?

आजकल की जीवनशैली में कम फिजिकल एक्टिविटी, गलत खानपान और तनाव जैसी आदतें किडनी और शरीर की सेहत पर नकारात्मक असर डालती हैं। हर्बल टी प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स का काम करती है, शरीर को अंदर से साफ करती है और किडनी की सफाई में मदद करती है। इसके अलावा, हर्बल टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं।

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किडनी के लिए सबसे बेहतरीन हर्बल टी

ग्रीन टी

ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो किडनी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है और किडनी स्टोन बनने की संभावना को कम करती है। रोजाना ग्रीन टी का सेवन किडनी हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

कैमोमाइल टी

कैमोमाइल टी न केवल तनाव कम करने और नींद सुधारने में मदद करती है, बल्कि किडनी की सूजन (Inflammation) को भी घटाती है। इसे दिन में 1-2 कप पीना किडनी को साफ रखने में मदद करता है।

नेटल टी

नेटल यानी stinging nettle की चाय में डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। यह यूरिन फ्लो बढ़ाती है और शरीर से यूरिक एसिड तथा अन्य टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है। इससे किडनी की सफाई होती है और उसका सही फंक्शन बना रहता है।

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अजमोद की चाय

अजमोद प्राकृतिक डाययूरेटिक है, जो पेशाब बढ़ाकर किडनी को साफ करने में मदद करता है। यह छोटे किडनी स्टोन को निकालने और स्टोन बनने से रोकने में भी मददगार साबित होता है।

कॉर्न सिल्क टी

मकई के रेशे से बनी कॉर्न सिल्क टी किडनी हेल्थ के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होती है। यह पेशाब संबंधी इंफेक्शन को कम करती है और किडनी की सूजन घटाने में मदद करती है।

 हिबिस्कस टी

हिबिस्कस या गुड़हल की चाय ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है और किडनी को भी डैमेज से बचाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स यूरिनरी इंफेक्शन को कम करने में सहायक होते हैं।

इन हर्बल टी का सेवन कैसे करें?

हर इंसान की बॉडी अलग होती है, इसलिए किसी भी हर्बल टी का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। दिन में 1-2 कप हर्बल टी से शुरुआत करें और शरीर की प्रतिक्रिया देखें। किडनी या अन्य किसी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा मात्रा में चाय पीना ठीक नहीं है।

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हर्बल टी के फायदे किडनी को अंदर से साफ रखती है। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। किडनी स्टोन और सूजन को रोकने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर और यूरिनरी इंफेक्शन को कंट्रोल करती है।

नोट: हर्बल टी को हेल्दी लाइफस्टाइल और संतुलित आहार के साथ लेना सबसे फायदेमंद होता है। नियमित पानी पीना और व्यायाम करना भी किडनी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
 

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