Fitness की दीवानी शिल्पा शेट्टी ने दिए खुद पर कंट्रोल रखने के टिप्स

नारी डेस्क: एक्ट्रेस और फिटनेस की दीवानी शिल्पा शेट्टी ने नेशनल एक्सरसाइज डे के मौके पर, लगातार कोशिश करने और खुद पर कंट्रोल रखने के बारे में एक दमदार मैसेज शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने एक मोटिवेट करने वाला वर्कआउट वीडियो भी शेयर किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शिल्पा ने कई क्लिप्स का एक कलेक्शन पोस्ट किया, जिसमें वह अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज करती हुई नज़र आ रही हैं।

हरे-भरे माहौल में योगा के अलग-अलग आसन करने से लेकर अपने घर के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पिलेट्स करने तक, शिल्पा को सब कुछ करते हुए देखा गया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "हर दिन एक्सरसाइज करना एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन यह आसान लगता है, तो कुछ दिन ऐसा लगता है कि यह आखिरी चीज़ है जो आप करना चाहेंगे... लेकिन फिर भी यह मायने रखता है। नेशनल एक्सरसाइज डे पर, बस एक छोटी सी याद दिला रही हूं कि कोशिश करते रहें। #SwasthRahoMastRaho #FitIndia।"



वीडियो के साथ, एक्ट्रेस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहां कुछ दिन वर्कआउट करना बहुत आसान लगता है, वहीं कुछ दिन यह एक मुश्किल काम जैसा लग सकता है, फिर भी हर थोड़ी सी कोशिश ज़रूरी होती है। 50 साल की यह एक्ट्रेस पिछले कई सालों से हेल्दी खाना खाने और बेहतर ज़िंदगी जीने की वकालत करती आ रही हैं। यह एक्ट्रेस अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद के वर्कआउट में डूबे हुए वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में, शिल्पा को अपनी छोटी बेटी समीशा के साथ कुछ योगा स्टंट करते हुए देखा गया था।