10 MARTUESDAY2026 2:54:49 PM
Nari

घर को दें नई पहचान और आधुनिक स्पर्श

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Mar, 2026 03:45 PM
घर को दें नई पहचान और आधुनिक स्पर्श

 नारी डेस्क: घर की सजावट में सोफा सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर होता है। यह न केवल बैठने की जगह देता है, बल्कि आपके पूरे ड्रॉइंग रूम की शख्सियत बयां करता है। 2026 में सोफा की दुनिया में जबरदस्त बदलाव आए हैं। इस साल न केवल डिज़ाइन बदले हैं, बल्कि फैब्रिक की टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह नई हो गई है। आइए जानते हैं इस साल के सबसे बड़े सोफा ट्रेंड्स जो आपके घर को एक नया रूप देंगे। नैनो कोट वाटरप्रूफ फैब्रिक से लेकर बोल्ड डिज़ाइन तक जानिए इस साल क्या है IN और क्या है OUT....

2026 के टॉप सोफा डिज़ाइन ट्रेंड्स

मॉड्यूलर और कस्टमाइज़ेबल सोफा

2026 का सबसे बड़ा ट्रेंड है मॉड्यूलर सोफा। इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोफे के हिस्सों को जोड़-तोड़ सकते हैं। छोटे कमरे के लिए 2 सीटर, बड़े हॉल के लिए L-शेप या U-शेप — सब कुछ आपकी मर्ज़ी पर। ये सोफे खास तौर पर युवा परिवारों में बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि नए घर में जाने पर इन्हें आसानी से नई जगह के अनुसार बदला जा सकता है।

PunjabKesari

2. लो-प्रोफाइल और जापानी-इन्स्पायर्ड डिज़ाइन

जापानी 'वाबी-साबी' से प्रेरित लो-सीटिंग सोफे इस साल खूब चलन में हैं। ये सोफे ज़मीन के करीब होते हैं और एक शांत, मिनिमलिस्ट माहौल बनाते हैं। इनके साथ लकड़ी के फ्रेम और प्राकृतिक रंगों का कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत लगता है। मेडिटेशन रूम या स्टडी में ये सोफे एकदम सही रहते हैं।

PunjabKesari

3. बोल्ड रंग और दो-रंगी डिज़ाइन

2026 में बेज और ग्रे का ज़माना गया। अब चलन है टेराकोटा, डीप ग्रीन, रस्टी ऑरेंज और रॉयल ब्लू का। दो अलग-अलग रंगों का कॉम्बिनेशन, जैसे नेवी ब्लू और ऑफ-व्हाइट, बेहद स्टाइलिश लग रहा है। भारतीय घरों में हल्दी पीला, मेहंदी हरा और गहरा लाल रंग भी खूब पसंद किया जा रहा है।

PunjabKesari

4. आर्म-फ्री और फ्लोटिंग बैक डिज़ाइन

बिना बाजू वाले (Armless) सोफे छोटे कमरों के लिए वरदान हैं। ये कम जगह लेते हैं और देखने में बड़े हॉल का एहसास देते हैं। इसके साथ ही 'फ्लोटिंग बैक' डिज़ाइन — जिसमें सोफे की पीठ थोड़ी ऊपर उठी होती है — बेहद मॉडर्न लुक देती है।

PunjabKesari

2026 के ट्रेंडी सोफा फैब्रिक

सोफे की असली पहचान उसके फैब्रिक से होती है। सही फैब्रिक चुनना न केवल सोफे की उम्र बढ़ाता है बल्कि घर की सुंदरता भी दोगुनी कर देता है।

✦    बुकले (Bouclé) फैब्रिक: यह ऊनी फैब्रिक जो छोटे-छोटे कर्ल्स से बना होता है, 2026 का सबसे हॉट फैब्रिक है। यह गर्म भी लगता है और देखने में बेहद लग्ज़री। सफेद, क्रीम और ऑफ-व्हाइट रंगों में यह फैब्रिक शानदार दिखता है।

✦    वेलवेट (Velvet): शाही एहसास देने वाला वेलवेट इस साल भी टॉप पर है। डीप ग्रीन, टील और बरगंडी वेलवेट सोफे घर को पैलेस जैसा रूप देते हैं। अब नए माइक्रो-वेलवेट भी आ गए हैं जो साफ करने में आसान हैं।

✦    लिनन और नेचुरल फाइबर: पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ऑर्गेनिक लिनन, जूट और बांस-आधारित फैब्रिक बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ये सांस लेते हैं, गर्मियों में ठंडे रहते हैं और इको-फ्रेंडली हैं।

✦    लेदर और वेगन लेदर: असली लेदर की जगह अब वेगन लेदर (PU लेदर) बहुत चलन में है। यह देखने में असली जैसा लगता है, साफ करना आसान है और जानवरों पर अत्याचार भी नहीं होता।

टेक्नोलॉजी स्पेशल: नैनो कोट — वाटरप्रूफ का नया युग

अगर आपके घर में बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, या आपसे कभी-कभी चाय-कॉफी गिर जाती है — तो नैनो कोट फैब्रिक आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है!

ये भी पढ़ें:  एंट्रेंस लॉबी डिज़ाइन: पहला कदम, पहली छाप

नैनो कोट क्या है?

नैनो कोट एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें फैब्रिक के हर धागे पर नैनो-स्केल के कण चढ़ाए जाते हैं। ये कण एक अदृश्य सुरक्षा परत बनाते हैं जो पानी, दूध, जूस, तेल और यहाँ तक कि रेड वाइन को भी सोफे में घुसने नहीं देती। तरल पदार्थ बूंदों के रूप में ऊपर ही रह जाता है और आप आसानी से पोंछ सकते हैं।

नैनो कोट के फायदे

✦    100% वाटरप्रूफ: पानी, चाय, जूस  कुछ भी नहीं लगेगा

✦    एंटी-बैक्टीरियल: बैक्टीरिया और फंगस को पनपने नहीं देता  खास तौर पर बरसात में फायदेमंद

✦    UV प्रोटेक्शन: धूप से रंग फीका नहीं पड़ता

✦    स्टेन-रेसिस्टेंट: दाग-धब्बे आसानी से साफ होते हैं

✦    बच्चों और पेट्स के लिए आदर्श: निश्चिंत रहें, सोफा सुरक्षित है

✦    पर्यावरण मित्र: नैनो कोट में कोई हानिकारक रसायन नहीं होता

नैनो कोट फैब्रिक की पहचान कैसे करें?

दुकान में सोफा खरीदते समय एक छोटी-सी बूंद पानी डालकर देखें — अगर पानी मोती की तरह गोल हो जाए और फिसल जाए, तो समझ लीजिए यह नैनो कोटेड फैब्रिक है। इसके अलावा 'Nano-Tech Fabric', 'Hydro Shield' या 'AquaGuard' लेबल देखें।

PunjabKesari

पाठकों के लिए सुझाव: सोफा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

✦    पहले कमरे को मापें, फिर सोफा चुनें: सोफे और दीवार के बीच कम से कम 45 सेमी की जगह ज़रूर छोड़ें। बड़ा सोफा छोटे कमरे में घुटन देता है।

✦    फैब्रिक की सैंपल घर लाएं: शोरूम की रोशनी अलग होती है। घर की रोशनी में फैब्रिक का रंग देखकर ही फैसला करें।

✦    बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें: बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा ऊंचा (18-20 इंच) सोफा बेहतर है। बच्चों वाले घर में नैनो कोट या वेगन लेदर चुनें।

✦    कुशन की क्वालिटी जांचें: हाई-डेंसिटी फोम (40-50 kg/m³) वाला सोफा लंबे समय तक अपना आकार बनाए रखता है। सस्ते फोम वाले सोफे जल्दी बैठ जाते हैं।

✦    फ्रेम की जांच करें: किकर या साल की लकड़ी का फ्रेम सबसे मज़बूत माना जाता है। MDF और पार्टिकल बोर्ड से बचें।

✦    भारतीय जलवायु के अनुसार चुनाव करें: उत्तर भारत की ठंड में वेलवेट सही है, दक्षिण और पश्चिम भारत की गर्मी में लिनन या नैनो कोटेड कॉटन बेहतर रहेगा।

✦    वारंटी ज़रूर लें: अच्छे ब्रांड 3-5 साल की फैब्रिक और फ्रेम वारंटी देते हैं।

PunjabKesari

सोफे की देखभाल के आसान टिप्स

हफ्ते में एक बार वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें। दाग लगने पर तुरंत साफ करें  सूखने के बाद दाग हटाना मुश्किल हो जाता है। नैनो कोट फैब्रिक को बस गीले कपड़े से पोंछ दें। वेलवेट सोफे पर धूप सीधी न पड़ने दें  रंग फीका पड़ सकता है। साल में एक बार प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग करवाएं। 2026 में सोफा सिर्फ बैठने की चीज़ नहीं, मॉड्यूलर डिज़ाइन, बोल्ड रंग और नैनो कोट जैसी तकनीक के साथ आज का सोफा स्मार्ट भी है और स्टाइलिश भी। सही सोफा चुनें, घर को सजाएं और हर मेहमान का दिल जीतें!

 

लेखक: रक्षा सेठीइंटीरियर डिज़ाइनर एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it