पहली से ज्यादा दमदार होगी Dhurandhar 2,  ट्रेलर में देखिए  रणवीर सिंह का खतरनाक रूप

नारी डेस्क: बॉलीवुड के ज़िंदादिल स्टार रणवीर सिंह ने आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर के अगले चैप्टर की तैयारी में तेजी ला दी है। एक्टर ने अपना “बीस्ट मोड” ऑन कर दिया है, जिससे सीक्वल में कहानी के जबरदस्त बदले की ओर बढ़ने के साथ एक और खतरनाक मोड़ आने का इशारा मिल रहा है। इंस्टाग्राम पर आने वाले पार्ट की एक झलक दिखाते हुए, रणवीर ने ट्रेलर शेयर किया ।

इस ट्रेलर ने इशारा किया कि कहानी उनके किरदार हमज़ा को एक अनजान जगह पर ले जाएगी क्योंकि यह “पर्सनल” है, जिसमें एक्शन, इमोशन और बदले का एक ज़बरदस्त मिक्सचर है जो पहली फिल्म से ज़्यादा दमदार है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- “कहा था ना ये पर्सनल है...ट्रेलर आ गया है। सिर्फ़ 18 मार्च को पेड प्रीव्यू के लिए अभी बुक करें। #DhurandharTheRevenge 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद पर दुनिया भर में रिलीज़ होगी। हिंदी | तेलुगु | तमिल | कन्नड़ | मलयालम।”



तीन मिनट के ट्रेलर में, रणवीर जसकीरत और हमज़ा के दोहरे अवतार में ज़बरदस्त वापसी करते हुए दिख रहे हैं। कहानी दमदार कैरेक्टर आर्क के साथ गहरी होती जाती है, जिसमें आर. माधवन स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड अजय सान्याल के रोल में, अर्जुन रामपाल ISI मेजर इकबाल के रोल में और संजय दत्त SP चौधरी असलम के रोल में ज़बरदस्त दम दिखाते हैं। Jio Studios द्वारा प्रेज़ेंट और B62 Studios द्वारा प्रोड्यूस, धुरंधर द रिवेंज पाँच भाषाओं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ होगी। इस ज़बरदस्त स्पाई-एक्शन फ़िल्म को आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, और ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने इसे प्रोड्यूस किया है।



19 मार्च 2026 को गुड़ी पड़वा और उगादी के त्योहारों के साथ और ईद से पहले, दुनिया भर में रिलीज़ हो रही आदित्य धर की यह फ़िल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है। धुरंधर की बात करें तो, यह फ़िल्म जियोपॉलिटिकल तनाव और भारत के R&AW द्वारा किए गए गुप्त ऑपरेशनों से जुड़ी असल ज़िंदगी की घटनाओं से प्रेरित है, खासकर ऑपरेशन ल्यारी, 2008 के मुंबई हमलों, गैंग और क्रिमिनल सिंडिकेट पर कार्रवाई से जुड़ी घटनाओं से।

