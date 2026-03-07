यूरिन रोककर रखने से शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान

नारी डेस्क: आज की तेज रफ्तार और व्यस्त जिंदगी में कई लोग यूरिन को देर तक रोककर रखने की आदत बना लेते हैं। कई बार इसे मामूली समझकर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यह आदत आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। पेशाब केवल शरीर से पानी निकालने का जरिया नहीं है, बल्कि यह शरीर के कई टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जब इसे लंबे समय तक रोका जाता है, तो इसका असर शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।

यूरिन रोकने की आदत और इसके नुकसान

आजकल काम, ट्रैवल या व्यस्त दिनचर्या के कारण कई लोग पेशाब को देर तक रोकते हैं। बार-बार यह आदत स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। पेशाब को समय पर ना करना ब्लैडर की मांसपेशियों पर दबाव डालता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) यानी मूत्र संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। लंबे समय तक पेशाब रोकने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। इससे पेट के निचले हिस्से में दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहती है, तो किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

यूरिन रोकना पड़े तो क्या करें?

कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब तुरंत वॉशरूम जाना संभव न हो। ऐसे समय में शरीर को ज्यादा दबाव न दें। शांत बैठने की कोशिश करें और बहुत अधिक चलने-फिरने से बचें, क्योंकि इससे मूत्राशय पर दबाव बढ़ सकता है। ध्यान को किसी और काम में लगाकर असहजता को थोड़ा कम किया जा सकता है। साथ ही उस समय ज्यादा पानी या अन्य पीने की चीजें लेने से बचें, ताकि पेशाब का दबाव और न बढ़े। ध्यान रहे कि यह केवल अस्थायी उपाय हैं। जैसे ही मौका मिले, वॉशरूम जाकर ब्लैडर को खाली कर लेना बेहतर होता है।

डॉक्टर क्या कहते हैं?

यूरिन को लंबे समय तक रोककर रखना स्वास्थ्य के लिए सही आदत नहीं है। शरीर जब पेशाब का संकेत देता है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर वॉशरूम जाना ब्लैडर और किडनी की सेहत के लिए जरूरी है। बार-बार पेशाब रोकने से संक्रमण और अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बार-बार पेशाब से जुड़ी परेशानी, जलन या दर्द महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए।

पेशाब रोकने की आदत को गंभीरता से लेना जरूरी है। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और समय पर वॉशरूम जाने की आदत डालें। यह ब्लैडर, किडनी और पूरे मूत्र तंत्र की सेहत को बनाए रखने में मदद करेगा और भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं से बचाएगा।