बिजी ऑफिस लाइफ में लिवर को हेल्दी रखने के करें ये काम

नारी डेस्क: आजकल लिवर से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक डेस्क जॉब करते हैं। लगातार बैठे रहना, अस्वास्थ्यकर खान-पान और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण लिवर पर अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, जिससे फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। अगर समय रहते उपाय न किए जाएं, तो यह लिवर की कार्यक्षमता पर असर डाल सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक, व्यस्त जीवनशैली में भी कुछ आसान आदतों को अपनाकर लिवर को स्वस्थ रखा जा सकता है।

ज्यादा देर तक न बैठें

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आप लंबे समय तक एक ही जगह न बैठे रहें। हर 1-2 घंटे में उठकर थोड़ा टहलें। ऑफिस में छोटे-छोटे वॉक ब्रेक लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें। कुर्सी पर बैठे-बैठे पैरों को हल्का हिलाना या कंधों की एक्सरसाइज करना भी फायदेमंद है। यह रक्त संचार को बेहतर करता है और लिवर में जमा होने वाली वसा को कम करने में मदद करता है।

हेल्दी और संतुलित भोजन करें

स्वस्थ आहार लेना लिवर की देखभाल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने रोजाना के खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। जंक फूड, तले-भुने और ज्यादा तेल-मसाले वाले खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से बचें। इसके बजाय पानी का ज्यादा सेवन करें और घर का बना सादा खाना प्राथमिकता दें।

नियमित चेकअप कराएं

लिवर हेल्थ के लिए समय-समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) और अन्य जरूरी जांच करवाना बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में समस्या का पता चल जाने पर इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार वजन नियंत्रित रखना और जरूरत पड़ने पर दवाइयां लेना भी मददगार होता है।

हल्की एक्टिविटी और स्ट्रेस कम करें

ऑफिस लाइफ में हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करने की आदतें भी लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। योग, मेडिटेशन या थोड़ी वॉक लेना रोजमर्रा की आदत बनाएं। व्यस्त दिनचर्या में भी लिवर को स्वस्थ रखना संभव है। बस जरूरत है सही खान-पान, नियमित हल्की एक्टिविटी और समय-समय पर हेल्थ चेकअप की। इन आसान आदतों से आप फैटी लिवर और अन्य लिवर से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं