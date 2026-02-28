Parineeti Chopra ने बेटे नीर की नर्सरी दिखाई, बताया घर का सबसे खास कमरा

नारी डेस्क : परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में अपने बेटे नीर की विंटेज-इंस्पायर्ड नर्सरी का टूर फैंस के साथ साझा किया। इस नर्सरी में हल्के कलर, क्लासिक डेकोर और सेंटीमेंटल टच हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं। परिणीति ने मदरहुड को ट्रांसफॉर्मेटिव बताते हुए बताया कि यह कमरा पहले उनके पति राघव चड्ढा का स्टडी रूम था।

नर्सरी का खास अंदाज

परिणीति ने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर नीर की नर्सरी की झलक शेयर की, और वीडियो तुरंत वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि हल्के शेड्स और शांत मूड उनके पसंदीदा हैं। दोनों माता-पिता चाहते थे कि कमरा जेन जैसा लगे और उसमें बुद्ध की एनर्जी हो। नर्सरी में बेज रंग का पालना, धारीदार वॉलपेपर, सफेद पैनल वाली दीवारें, पर्शियन-स्टाइल गलीचा और विंटेज कार का आर्टवर्क शामिल हैं। घुमावदार आर्च वाली अलमारी और केन लैंप पूरे लुक को पूरा करते हैं।

राघव चड्ढा ने भी तारीफ की

परिणीति अपने बेटे के कमरे को घर का दिल कहती हैं और इसे “सैंक्चुअरी” बताती हैं। वीडियो में राघव चड्ढा भी एंट्री करते हैं और कमरे की खूबसूरती का श्रेय अपने विज़न को देते हैं। कपल ने पिछले साल अक्टूबर में नीर का स्वागत किया था और अक्सर अपने रोजमर्रा के पल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। परिणीति ने लिखा, "यह सिर्फ एक कमरा नहीं है। यह नीर की छोटी सी दुनिया है। नर्सरी डिजाइन करना राघव और मेरे लिए सबसे इमोशनल और खास अनुभवों में से एक रहा है। हर कोना, हर डिटेल, हर छोटी चीज के पीछे एक कहानी, एक एहसास और बहुत सारा प्यार है।"

परिणीति का ओटीटी (OTT) डेब्यू

परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला, हरियाणा में हुआ था। उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने 2011 में 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। परिणीति को 'इश्कजादे', 'शुद्ध देसी रोमांस' और 'हंसी तो फंसी' जैसी फिल्मों के लिए तारीफ मिली। उन्होंने नेशनल फिल्म अवॉर्ड स्पेशल मेंशन भी जीता।

