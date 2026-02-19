01 MARSUNDAY2026 10:11:46 PM
प्रियंका चोपड़ा ने फिर दिखाया ‘मॉडर्न संस्कारी’ अंदाज, रेड कार्पेट पर गाउन के साथ ओढ़ा पल्लू

 नारी डेस्क:  ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह स्टाइल और फैशन के मामले में हमेशा सबसे आगे रहती हैं। लॉस एंजेलिस में फिल्म The Bluffs के वर्ल्ड प्रीमियर में प्रियंका ने अपने दो अलग-अलग लुक्स से सबका ध्यान खींचा। एक लुक में वह साड़ी को मॉडर्न तरीके से स्टाइल करके आईं, तो दूसरे में उन्होंने अपने कैरेक्टर से इंस्पायर होकर आर्मर यानी कवच लुक अपनाया।

प्रियंका का रेड कार्पेट लुक

फिल्म के प्रीमियर के रेड कार्पेट पर प्रियंका ने अपने कैरेक्टर एर्सेल बॉडेन की तरह तैयार होकर क्लासी और सशक्त लुक पेश किया। इस लुक में उन्होंने ब्लैक और डार्क ब्राउन शेड वाला आर्मर पहना, जिसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंटोनेट मेसम ने ऑस्ट्रेलियाई कारीगरों के साथ मिलकर तीन महीने में तैयार किया। आर्मर के कॉर्सेट में शाइनी ब्राउन इफेक्ट और साइड्स पर बकल डिटेलिंग दी गई, जबकि थाई-हाई स्लिट कट वाली स्कर्ट उनके लुक को और स्टाइलिश बना रही थी।

लुक को और ग्लैमर देने के लिए उन्होंने ब्राउन ओपन-टो हील्स और सिल्वर टोन का चोकर सेट पहना, जिसमें बड़ा डार्क स्टोन सेंटर में था। लंबे ट्रेल और रैप सिल्हूट वाले फैब्रिक ने रेड कार्पेट पर उनके लुक में ड्रामेटिक वाइब्स पैदा की।

मॉडर्न साड़ी गाउन लुक

प्रीमियर के बाद की आफ्टर पार्टी के लिए प्रियंका ने येलो कलर का साड़ी इंस्पायर गाउन पहना। यह लुक उन्होंने अपने कैरेक्टर के साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल से इंस्पायर होकर चुना। गाउन की खासियत थी कि इसे वन-शोल्डर स्टाइल में रखा गया, साथ ही कॉर्सेट और प्लीटेड पैटर्न का इस्तेमाल करके पल्लू जैसा डिज़ाइन तैयार किया गया। वेस्ट पर नॉट देकर मिनी स्कर्ट से इसे जोड़ा गया, जबकि नीचे धोती स्टाइल स्कर्ट का लुक क्रिएट किया गया। इस गाउन में थाई-हाई स्लिट कट और बैक ट्रेल ने ग्लैमर और ड्रामेटिक टच दिया। प्रियंका ने इसे सिर पर ओढ़े हुए स्टाइल किया, जिससे उनका ‘मॉडर्न संस्कारी’ अंदाज और उभरकर आया।

महंगा और आकर्षक बैग

अपने गाउन के साथ प्रियंका ने Judith Leiber का क्रिस्टल से सजा मिनी ट्रेजर चेस्ट बैग कैरी किया। यह ब्रास हैंडल और हार्ट शेप ब्राड पैडलॉक वाला बैग 7295 डॉलर यानी करीब 6.63 लाख रुपये का है। यह बैग उनके लुक को और आई-कैची बना रहा था।

दोनों लुक्स की खास बातें

दोनों ही लुक्स अलग-अलग स्टाइल और कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। आर्मर लुक ने रेड कार्पेट पर सशक्त और क्लासी वाइब दी, जबकि येलो साड़ी गाउन ने मॉडर्न संस्कारी और ग्लैमरस अंदाज पेश किया। प्रियंका ने अपने फैशन सेंस और हर एलिमेंट पर ध्यान देकर दुनिया भर में अपनी स्टाइल का जलवा दिखाया।

इन दोनों लुक्स से प्रियंका ने साबित कर दिया कि वह न सिर्फ ग्लोबल आइकॉन हैं, बल्कि भारतीय फैशन को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ती हैं।  

 

