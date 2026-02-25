01 MARSUNDAY2026 10:19:42 PM
Rashmika को लगी Vijay के नाम की हल्दी, होने वाले दूल्हे ने दिखाई झलक

  25 Feb, 2026
नारी डेस्क: एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन  जोर-शोर से चल रहा है, कपल ने बुधवार को मेहमानों के लिए हल्दी सेरेमनी होस्ट की। विजय ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ सेक्शन में फैंस को छोटे से सेटअप की एक झलक दिखाई, और विज़ुअल्स में ट्रेडिशन और पर्सनल चार्म का मिक्सचर है। पहले फ्रेम में एक खूबसूरती से स्टाइल किया गया हल्दी वेन्यू बाहर दिखाया गया है। 
मुलायम लकड़ी के पैनलिंग से घिरी एक गोल जगह पर, नाजुक गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों से कार्पेट बिछा हुआ है। बीच में दो छोटे लकड़ी के स्टूल हैं, जो रस्म के दौरान दूल्हा और दुल्हन के लिए रखे गए हैं। एरिया के चारों ओर चमकीले पीले और नारंगी गेंदे की पंखुड़ियों से भरी टोकरियां हैं, जो सेटिंग में एक फेस्टिव और शुभ टच देती हैं। बैकड्रॉप में गर्म रंगों में हरे-भरे फूलों की सजावट है, जो एक शांत बगीचे जैसा माहौल बनाती है।
 एक और स्टोरी में, विजय ने पर्सनलाइज़्ड फूलों के नाम वाले प्लेकार्ड का क्लोज़-अप शेयर किया। एक फूल के आकार के कार्ड पर “रुशी” लिखा है, जो रश्मिका का निकनेम है, जबकि दूसरे पर “विजय” लिखा है। ताज़ी लिली, गुलाब और गेंदे के फूलों के बीच रखी यह डेकोर डिटेल पारंपरिक सेरेमनी में एक अपनापन और रोमांटिक एलिमेंट जोड़ती है। यह शादी से पहले की क्रिकेट पार्टी के बाद हुआ है। विजय ने पहले अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ सेक्शन में एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कपल के साथ आए लोगों को अपनी क्रिकेट लीग के साथ एक स्पोर्टी ट्विस्ट लेते देखा जा सकता है, जिसमें कस्टम झंडे, मेडल और मैच गियर शामिल हैं।

तस्वीर में हरी-भरी घास पर “VIROSH Premier League” ब्रांडिंग से सजी कुछ मज़ेदार चीज़ें रखी हुई हैं। कपल के नाम और तारीख लिखा एक छोटा क्रिकेट बैट, खुशनुमा झंडे, एक थीम वाली माचिस की डिब्बी और 26.02.26 की स्टैम्प वाला एक मेडल भी था, जिस तारीख का फैंस इंतज़ार कर रहे थे, जिससे मेहमानों के लिए एक फ्रेंडली क्रिकेट टूर्नामेंट होने का इशारा मिलता है। एक्टर्स की शादी की सेरेमनी मेमेंटोस बाय ITC होटल्स, एकाया उदयपुर में होगी। रविवार को, एक्टर कपल ने ऑफिशियली अपनी शादी की घोषणा की। उम्मीद है कि कपल 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में शादी की कसमें खाएगा। सेरेमनी को प्राइवेट और इंटीमेट बताया गया है, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे, जिसके बाद रिसेप्शन प्लान किए गए हैं।
 

