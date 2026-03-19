AC में बच्चा सुलाते समय न करें ये गलतियां, वरना बिगड़ सकती है सेहत

नारी डेस्क: आजकल गर्मी से राहत पाने के लिए लगभग हर घर में AC (एयर कंडीशनर) का इस्तेमाल होता है। खासकर छोटे बच्चों को आरामदायक नींद देने के लिए माता-पिता उन्हें AC में सुलाना पसंद करते हैं। हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार अगर कुछ जरूरी बातों का ध्यान न रखा जाए, तो AC में सोना बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है।

बहुत कम तापमान रखना

कई लोग कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए AC का तापमान बहुत कम कर देते हैं, जो बच्चों के लिए सही नहीं है। छोटे बच्चों का शरीर तापमान को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता, जिससे उन्हें सर्दी, खांसी या बुखार हो सकता है। इसलिए AC का तापमान हमेशा 24-26 डिग्री के बीच रखना बेहतर माना जाता है।

सीधी ठंडी हवा लगना

अगर बच्चे के ऊपर सीधे AC की हवा पड़ती है, तो यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे सर्दी-जुकाम, गला खराब होना या मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। इसलिए बच्चे को ऐसी जगह सुलाएं जहां AC की हवा सीधे उस पर न पड़े।

शरीर में नमी की कमी

AC में लगातार सोने से कमरे की हवा ड्राई हो जाती है, जिससे बच्चे की त्वचा और शरीर में नमी कम हो सकती है। इससे स्किन ड्राई होना, होंठ फटना या गले में सूखापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में बच्चे को पर्याप्त पानी पिलाना और जरूरत हो तो मॉइश्चराइजर लगाना जरूरी है।

बिना ढके सुलाना

कई बार माता-पिता बच्चों को बिना चादर या कंबल के AC में सुला देते हैं, जो एक बड़ी गलती है। ठंडी हवा में बच्चे का शरीर जल्दी ठंडा हो सकता है, जिससे वह बीमार पड़ सकता है। इसलिए हल्की चादर या कपड़े से बच्चे को ढककर सुलाना चाहिए।

कमरे का पूरी तरह बंद होना

AC चलाते समय कमरे को पूरी तरह बंद कर देना भी सही नहीं है। इससे कमरे में ताजी हवा का आना बंद हो जाता है और ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। इसलिए बीच-बीच में कमरे को थोड़ी देर के लिए खोलकर वेंटिलेशन देना जरूरी है।

AC की सफाई न करना

अगर AC की समय-समय पर सफाई नहीं की जाती, तो उसमें धूल और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। यह हवा के जरिए बच्चे के शरीर में जाकर एलर्जी या सांस की समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए AC की नियमित सर्विसिंग और सफाई बहुत जरूरी है।

डॉक्टर की सलाह क्यों जरूरी है?

डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों की तुलना में कमजोर होती है। इसलिए AC का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही भी बच्चे की सेहत पर असर डाल सकती है। AC में बच्चों को सुलाना गलत नहीं है, लेकिन सही सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। अगर आप तापमान, हवा, सफाई और हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, तो बच्चा आराम से सोएगा और उसकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी।