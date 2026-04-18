18 APRSATURDAY2026 3:35:01 PM
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सिर्फ मैल नहीं इस बीमारी के कारण बच्चों की गर्दन रहती है काली, समझो इस चेतावनी को

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Apr, 2026 02:05 PM
सिर्फ मैल नहीं इस बीमारी के कारण बच्चों की गर्दन रहती है काली, समझो इस चेतावनी को

नारी डेस्क: त्वचा पर गहरे धब्बे पड़ना एक ऐसी समस्या है जो आजकल सभी उम्र के लोगों बच्चों सहित में तेज़ी से देखने को मिल रही है। ये धब्बे आमतौर पर गर्दन और कांख (अंडरआर्म्स) जैसे हिस्सों पर दिखाई देते हैं, और धोने या रगड़ने से भी नहीं हटते। इस वजह से, यह एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या मानी जाती है, न कि साफ़-सफ़ाई से जुड़ा कोई मसला। यदि आपके बच्चे की गर्दन के पिछले हिस्से या बगल के क्षेत्र में त्वचा का रंग गहरा हो रहा है, तो यह चिंता का विषय है।


गर्दन काली हाेने की ये है वजह

यह त्वचा पर गहरे, मोटे धब्बों के रूप में दिखाई देता है, आमतौर पर शरीर की सिलवटों में, जैसे गर्दन के पिछले हिस्से, बगल या जोड़ों के आसपास।" समय के साथ, त्वचा में खुजली और खुरदुरापन आ सकता है। हालांकि यह देखने में गंभीर न लगे, लेकिन यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज़्म में किसी समस्या का संकेत देता है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। Acanthosis Nigricans मुख्य रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा है, खासकर बच्चों और किशोरों में। यह अक्सर अन्य लक्षणों से पहले दिखाई देता है।


Acanthosis Nigricans से हो सकता है ये खतरा

 Pediatric Diabetes जर्नल में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि बचपन का मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जिससे जीवन में बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अमेरिका में लगभग 5 में से 1 बच्चा मोटापे का शिकार माना जाता है, जिससे संभावित मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, तो इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने से त्वचा की कोशिकाओं की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपकी त्वचा पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इंसुलिन प्रतिरोध प्री-डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल से जुड़ी दूसरी लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों का रूप ले सकता है।


बच्चों को बचाने के उपाय

अपने बच्चे को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और कम फेट वाले प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करें। मीठी ड्रिंक्स और उच्च कैलोरी, कम पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें, यह इंसुलिन प्रतिरोध और वजन बढ़ा सकते हैं। नियमित व्यायाम इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट की मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि से बच्चे को डायबिटीज के खतरे से बचाया जा सकता है। लंबे समय तक रहने वाला तनाव हार्मोन के स्तर को बदल सकता है, जिसमें इंसुलिन का स्तर भी शामिल है। अपने बच्चे को माइंडफुलनेस के तरीके सिखाएं, जैसे कि योग या ध्यान, ताकि उन्हें आराम मिल सके।

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