Manish Malhotra ​​की मां का हुआ निधन, अंतिम दर्शन के लिए ऐश्वर्या-अभिषेक समेत पहुंचे कई सितारे

नारी डेस्क: फैशन डिजाइनर और फिल्म निर्माता मनीष मल्होत्रा ​​की मां गरिमा मल्होत्रा ​​का गुरुवार को 94 साल की उम्र में निधन हो गया। फिल्म जगत के कई साथी कलाकार इस डिजाइनर के मुंबई स्थित आवास पर पहुंचे। अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके घर आते देखा गया वे मनीष से मिलने के लिए तेज़ी से अंदर गए। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी ने भी इस डिजाइनर-फिल्म निर्माता से मुलाकात की।



सिड के 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के सह-कलाकार वरुण धवन भी अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ मनीष के आवास पर नज़र आए। इनके अलावा करिश्मा कपूर, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, रवीना टंडन और ज़ोया अख्तर भी वहां मौजूद थीं। मनीष मल्होत्रा ​​की मां गरिमा मल्होत्रा अपने बेटे की भारतीय फैशन और सिनेमा में अपार लोकप्रियता के बावजूद, ज़्यादातर सार्वजनिक नज़र से दूर ही रहीं। माना जाता है कि उनके पालन-पोषण में गरिमा मल्होत्रा ​​ने अहम भूमिका निभाई मनीष के शुरुआती संघर्ष के दिनों में उन्होंने उन्हें लगातार भावनात्मक संबल और ज़मीनी जुड़ाव बनाए रखने में मदद की।



बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली कॉस्ट्यूम डिजाइनरों और डिजाइनरों में से एक के तौर पर मशहूर होने से पहले, मनीष ने अभिनय में भी हाथ आज़माया था और अपने करियर के रास्ते में अनिश्चितता का सामना किया था; यह वह दौर था जब गरिमा मल्होत्रा ​​का प्रोत्साहन उनके लिए बेहद अहम साबित हुआ। एक निजी और गरिमामयी व्यक्तित्व के तौर पर जानी जाने वाली गरिमा मल्होत्रा ​​ने मीडिया या सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बजाय, सादगी भरा जीवन बिताना ही पसंद किया। उनका प्रभाव अक्सर मनीष मल्होत्रा ​​के डिजाइनों में नज़र आने वाले अनुशासन, कार्य-संस्कृति और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव पर दिए जाने वाले ज़ोर में झलकता है।

मनीष ने कई बार अपने साक्षात्कारों में अपने परिवार के सहयोग का ज़िक्र किया है, और यह स्वीकार किया है कि कैसे इस सहयोग ने उन्हें इस बेहद प्रतिस्पर्धी उद्योग में अपनी जगह बनाने में मदद की। गरिमा मल्होत्रा ​​की भूमिका, भले ही व्यापक रूप से दर्ज न की गई हो, फिर भी मनीष मल्होत्रा ​​की निजी कहानी का एक अभिन्न अंग बनी हुई है; मुंबई के एक महत्वाकांक्षी युवा से लेकर विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले फैशन आइकन बनने तक के उनके सफर में, गरिमा मल्होत्रा ​​एक शांत लेकिन मज़बूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ी रहीं।

