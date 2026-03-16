क्या खून की कमी से मां बनने में हो सकती है परेशानी? जानें फर्टिलिटी पर असर

नारी डेस्क : आजकल कई महिलाएं यह सवाल पूछती हैं कि क्या खून की कमी यानी एनीमिया की वजह से मां बनने में परेशानी हो सकती है? दरअसल, खराब खानपान, तनाव, अनियमित जीवनशैली और पोषण की कमी के कारण महिलाओं में Anemia की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक है कि क्या यह समस्या गर्भधारण (Pregnancy) को प्रभावित कर सकती है। आइए जानते हैं कि एनीमिया फर्टिलिटी और प्रेग्नेंसी पर किस तरह असर डाल सकता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

एनीमिया क्या होता है?

Anemia वह स्थिति है जब शरीर में Hemoglobin का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो कोशिकाओं और अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं।

फर्टिलिटी और प्रेग्नेंसी पर कैसे असर डालता है एनीमिया?

सामान्य जानकारी के अनुसार, शरीर में आयरन की कमी होने पर गर्भाशय और अंडाशय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति कम हो सकती है। इसका असर महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी पड़ सकता है।

एनीमिया के कारण निम्न समस्याएं हो सकती हैं

अंडों की गुणवत्ता (Egg Quality) प्रभावित हो सकती है

ओवुलेशन यानी अंडा बनने की प्रक्रिया में समस्या आ सकती है

गर्भधारण में देरी हो सकती है

गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है

समय से पहले डिलीवरी की संभावना बढ़ सकती है

कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है

इसी कारण डॉक्टर अक्सर महिलाओं को गर्भधारण से पहले हीमोग्लोबिन की जांच कराने और आयरन युक्त आहार लेने की सलाह देते हैं।

पुरुषों की फर्टिलिटी पर भी पड़ सकता है असर

अक्सर लोग एनीमिया को सिर्फ महिलाओं की समस्या मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों में भी खून की कमी हो सकती है और इसका असर उनकी प्रजनन क्षमता पर भी पड़ सकता है। आयरन की कमी से शरीर में कमजोरी, थकान और हार्मोन असंतुलन हो सकता है। इससे शुक्राणुओं (Sperm) की गुणवत्ता और संख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए यदि कोई कपल परिवार बढ़ाने की योजना बना रहा है तो दोनों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए।

एनीमिया से बचने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

अगर आप खून की कमी से बचना चाहते हैं या प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

आयरन से भरपूर आहार लें: रोजाना भोजन में पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें।

फल और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं: चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़ और किशमिश जैसे खाद्य पदार्थ शरीर में आयरन बढ़ाने में मदद करते हैं।

नट्स और बीज का सेवन करें: बादाम, कद्दू के बीज और तिल जैसे खाद्य पदार्थ भी आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें: जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट या दवाइयां लेने की सलाह दे सकते हैं।

नियमित जांच करवाएं: समय-समय पर हीमोग्लोबिन की जांच करवाते रहें और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

खून की कमी यानी एनीमिया एक आम लेकिन गंभीर समस्या हो सकती है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो मां बनने की योजना बना रही हैं। सही समय पर जांच, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। यदि आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन का स्तर संतुलित रखना बेहद जरूरी है, ताकि गर्भधारण और गर्भावस्था दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहें।