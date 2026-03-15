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चेहरे पर दिखें ये 5 संकेत तो समझ लें लिवर खतरे में है, समय रहते करें बचाव

  • Edited By Monika,
  • Updated: 15 Mar, 2026 12:35 PM
चेहरे पर दिखें ये 5 संकेत तो समझ लें लिवर खतरे में है, समय रहते करें बचाव

नारी डेस्क : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनहेल्दी खानपान और बढ़ता तनाव लिवर से जुड़ी समस्याओं को तेजी से बढ़ा रहा है। पहले जहां लिवर की बीमारी को उम्रदराज लोगों की समस्या माना जाता था, वहीं अब कम उम्र के युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लिवर खराब होने से पहले शरीर कई छोटे-छोटे संकेत देता है, जो अक्सर चेहरे पर दिखाई देते हैं। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़ी बीमारी से बचाव संभव है।

लिवर क्यों है शरीर के लिए इतना जरूरी?

लिवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कई जरूरी कार्य करता है। यह खून को साफ करता है, शरीर से विषैले तत्वों (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालता है और भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा लिवर पाचन तंत्र को मजबूत रखने और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिसका असर त्वचा, पाचन और शरीर की ऊर्जा पर दिखाई देने लगता है।

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चेहरे पर दिखने वाले ये 5 संकेत हो सकते हैं लिवर की परेशानी का इशारा

बार-बार मुंहासे या स्किन रैशेज: अगर बिना किसी वजह के चेहरे पर बार-बार पिंपल्स, दाने या खुजली हो रही है, तो यह शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने का संकेत हो सकता है।

चेहरे या आंखों के आसपास सूजन: आंखों के नीचे सूजन या चेहरा फूला हुआ दिखाई देना लिवर में सूजन या फैटी लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है।

होंठ या जीभ के रंग में बदलाव: होंठों का रंग गहरा या हल्का नीला दिखाई देना ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी और लिवर फंक्शन के प्रभावित होने का संकेत हो सकता है।

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डार्क सर्कल और बेजान त्वचा: आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की चमक कम होना और लगातार थकान महसूस होना भी लिवर की कमजोरी का संकेत हो सकता है।

त्वचा का पीला पड़ना: कुछ मामलों में त्वचा या आंखों का हल्का पीला पड़ना जॉन्डिस का शुरुआती संकेत हो सकता है, जो लिवर से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करता है।

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लिवर को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये उपाय

अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, चुकंदर, हल्दी और आंवला शामिल करें।
तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएं।
शराब और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें।
रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पिएं, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें।
नियमित एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें।
समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाना भी जरूरी है।

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लिवर की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर चेहरे पर ऊपर बताए गए संकेत नजर आएं, तो उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। समय रहते सही इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव करके लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।
 

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