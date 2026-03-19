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Dhurandhar 2 ने कुछ ही घंटे में कमा लिए इतने करोड़,  Box Office में पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Mar, 2026 01:23 PM
Dhurandhar 2 ने कुछ ही घंटे में कमा लिए इतने करोड़,  Box Office में पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

नारी डेस्क: कई देरी, टलने और कुछ कैंसलेशन का सामना करने के बाद, 'धुरंधर: द रिवेंज' आखिरकार सिनेमाघरों में फैंस के ज़बरदस्त उत्साह के बीच रिलीज़ हो गई।  रणवीर सिंह स्टारर यह फ़िल्म एक बड़ी सफलता बनकर उभरी है; इसने किसी भी भारतीय फ़िल्म के पेड प्रीव्यू के सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और पिछले बॉलीवुड बेंचमार्क को 340% के अंतर से पीछे छोड़ दिया है।  'धुरंधर 2' किसी भी भारतीय फ़िल्म के लिए अब तक की सबसे बड़े पैमाने पर आयोजित 'पेड प्रीव्यू' स्क्रीनिंग वाली फ़िल्म बन गई है; अकेले भारत में ही 6,000 स्क्रीन्स पर इसके 9,000 शोज़ दिखाए गए।


एक दिन में कमाए इतने

बड़े पैमाने पर रिलीज़ होने और टिकटों की कीमतें बहुत ज़्यादा होने के बावजूद (औसत टिकट की कीमत ₹400 से ज़्यादा थी), इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, और शो कई दिन पहले ही बिक गए थे।  'धुरंधर 2' ने भारत में पेड प्रीव्यू से ₹44 करोड़ नेट (₹50 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस) की कमाई की। यह कमाई ज़्यादातर सिर्फ़ हिंदी वर्शन की वजह से हुई, क्योंकि डब किए गए पेड प्रीव्यू में से ज़्यादातर को रीशेड्यूल कर दिया गया था या रद्द कर दिया गया था।


धुरंधर 2 ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

धुरंधर 2 ने किसी भी भारतीय फ़िल्म के प्रीमियर कलेक्शन का एक नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड बना लिया है। भारत में पेड प्रीव्यू से हुई ₹44 करोड़ की नेट कमाई, 2024 में 'स्त्री 2' द्वारा बनाए गए पिछले बॉलीवुड रिकॉर्ड (₹10 करोड़) से तीन गुना ज़्यादा है। इसके साथ ही, पूरे भारत का रिकॉर्ड भी टूट गया है, और पवन कल्याण की फ़िल्म 'OG' (₹25 करोड़) दूसरे स्थान पर आ गई है। इस रिकॉर्ड-तोड़ प्रीमियर ने अब फ़िल्म की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग को लेकर लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ा दी हैं।


मशहूर हस्तियाें ने भी की इस फिल्म की तारीफ


 फैंस के अलावा, मशहूर हस्तियां भी फिल्म के शुरुआती शो देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़ीं। साउथ के सितारों जैसे अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा से लेकर बॉलीवुड के कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, प्रीति ज़िंटा और अन्य लोग बुधवार को सिनेमाघरों में शो देखने पहुंचे।  बिल्कुल फैंस की तरह, ये मशहूर हस्तियां भी सिनेमाघरों से बाहर निकलते हुए फिल्म की खूब तारीफ कर रही थीं।। अल्लू अर्जुन उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने फिल्म का रिव्यू दिया। उन्होंने इसे "एक ऐसी फिल्म बताया जो हर देशभक्त को गर्व महसूस कराएगी।" उन्होंने फिल्म के मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह की तारीफ की और साथ ही निर्देशक आदित्य धर की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने "बेहतरीन काम किया है।" प्रीति ज़िंटा ने  इस फ़िल्म को एक "ज़बरदस्त" सिनेमाई अनुभव बताया और इसके निर्देशन, अभिनय, संगीत, एडिटिंग, कहानी और कास्टिंग की तारीफ़ की।
 

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