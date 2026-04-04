परफेक्ट दिखने के लिए इतना बड़ा रिस्क ?सात फेरे लेने से पहले यह  इंजेक्शन लगा रहे दूल्हा-दुल्हन

नारी डेस्क: जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले दूल्हे और दुल्हन, जो अपनी शादी के बड़े दिन से पहले वज़न घटाने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, अब भारत में वज़न घटाने वाली दवाओं के लिए सबसे नए ग्राहक बन गए हैं। नई दिल्ली के वेलनेस क्लिनिक क्लैरिटी स्किन क्लिनिक ने "मौंजारो ब्राइड" पैकेज पेश किया है, जबकि अन्य क्लीनिकों ने वजन घटाने वाले इंजेक्शनों को "प्री-वेडिंग" ट्रांसफॉर्मेशन पैकेजों में शामिल किया है, जो आमतौर पर मुख्य रूप से वजन घटाने पर केंद्रित होते हैं।



सामाजिक दबाव इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो में, Klarity दुल्हन को शादी के लिए तैयार करने के लिए "गाइडेड न्यूट्रिशन, Mounjaro और स्मार्ट वर्कआउट" देने का प्रस्ताव दे रहा है। । Reuters द्वारा इंटरव्यू किए गए आठ डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दुल्हनोंऔर कुछ दूल्हों से भी शादी की कसमें खाने से पहले वज़न घटाने वाली दवाएं लेने के बारे में पूछताछ मिल रही है। कई लोगों ने Eli Lilly की Mounjaro के बारे में पूछा, यह पहली GLP-1 दवा है जो डायबिटीज़ और वज़न घटाने, दोनों के लिए स्थानीय बाज़ार में आई है। अब दुल्हनें 'फोटो-परफेक्ट' दिखने के लिए इस वेट लॉस इंजेक्शन को प्री-वेडिंग पैकेज के रूप में अपना रही हैं



शादी के लिए वजन घटाने का प्रेशर

डॉक्टरों ने बताया कि यह दवा Novo Nordisk की प्रतिद्वंद्वी दवा Wegovy से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। डॉक्टरों ने कहा- "पिछले कुछ महीनों में, मोटापे के इंजेक्शन के बारे में हमें मिली 20% से ज़्यादा पूछताछ उन दुल्हनों की तरफ़ से आई है, जिनकी शादी जल्द होने वाली है। " नई दिल्ली का वेलनेस क्लिनिक Klarity Skin Clinic एक 'Mounjaro bride' पैकेज का प्रचार कर रहा है। नई दिल्ली के Hindivine Healthcare में बैरिएट्रिक सर्जन रजत गोयल ने ताया कि वह ये दवाएं तभी लिखते हैं जब मरीज़ चिकित्सकीय रूप से इसके योग्य हों, न कि सिर्फ़ कॉस्मेटिक इस्तेमाल के लिए।



वज़न घटाने वाली दवाओं की बढ़ रही डिमांड

कुछ डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें होने वाले दूल्हे और दुल्हनों से पूछताछ मिल रही है, वज़न घटाने वाली दवाओं का बाज़ार 2030 तक ₹8,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। शादी परिवारों द्वारा तय की जाती हैं, जिसमें अक्सर शारीरिक बनावट और आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं। मुंबई की 26 साल की फाइनेंस वर्कर अदिति ने नवंबर में वज़न कम करने के लिए डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि इनका इस्तेमाल सिर्फ़ उन मामलों में किया जाना चाहिए जो मेडिकल तौर पर इसके लायक हों, न कि सिर्फ़ सुंदर दिखने के लिए। एक्सरसाइज़ और डाइट से मनचाहे नतीजे न मिलने पर उन्हें डॉक्टर ने दवा लिखी।



मोटापे को कम करने के लिए बिक रही ये दवा

Novo और Lilly ने पिछले साल भारत में अपनी मोटापे की दवाएं लॉन्च कीं। अनुमान है कि 2030 तक यह बाज़ार 18,000 करोड़ रुपये तक पहुच जाएगा। लॉन्च के बाद के महीनों में Mounjaro की बिक्री दोगुनी हो गई, जिससे यह दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा बन गई। ये दवाएँ उन वयस्कों के लिए हैं जिन्हें मोटापे की श्रेणी में रखा गया है, या उन लोगों के लिए जिन्हें ज़्यादा वज़न वाला माना जाता है और जिन्हें वज़न से जुड़ी कोई मेडिकल समस्या है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या स्लीप एपनिया। Eli Lilly ने एक बयान में कहा- "Mounjaro को रेगुलेटरों ने खास मेडिकल स्थितियों के लिए मंज़ूरी दी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ किसी काबिल हेल्थकेयर प्रोफेशनल की देखरेख में ही किया जाना चाहिए।"