स्वाद में कड़वी लेकिन गुणों की खान है ये हरी सब्जी, बड़ी से बड़ी बीमारियों की है दुश्मन

नारी डेस्क: करेला एक आम सब्जी है जो देसी घरों में आसानी से मिल जाती है। इसे बड़े लोग जितना पसंद करते हैं, बच्चे उतना ही नापसंद करते हैं। अगर आप बचपन से ही करेले को अपने रोजाना के खाने में शामिल करते हुए बड़े नहीं हुए हैं, तो आपको इसके कड़वे स्वाद की आदत डालने में थोड़ा समय लग सकता है। भले ही ये स्वाद में कड़वा हो लेकिन शरीर के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में



करेले में पाया जाता है ये सब

एक ताज़े करेले मे 1 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम फैट, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम फाइबर, 0 ग्राम शुगर, 0 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, 6 मिलीग्राम सोडियम। करेले में कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। असल में, आधा कप ताज़ा करेला आपके रोज़ाना के लिए ज़रूरी विटामिन C की मात्रा का लगभग 43% हिस्सा पूरा करता है। यह जितना कच्चा होता है, उसमें विटामिन C की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है। कच्चे करेले में विटामिन A, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, थायमिन (B1), राइबोफ्लेविन (B2), नियासिन (B3), फोलेट (B9), पोटैशियम, ज़िंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है।



डायबिटीज के मरीजों के लिए है फायदेमंद

करेले में सैपोनिन और टरपेनोइड्स नामक बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड इस सब्ज़ी के कड़वे स्वाद के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। करेले में मौजूद सैपोनिन और टरपेनोइड्स ग्लूकोज़ को खून से कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, साथ ही आपके लिवर और मांसपेशियों को ग्लूकोज़ को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने और स्टोर करने में भी मदद कर सकते हैं।

करेले के और भी हैं कई फायदे

उच्च फाइबर और कम कैलोरी के कारण, यह वजन घटाने और पाचन शक्ति बढ़ाने में भी बहुत प्रभावी है। यह रक्त में टॉक्सिन्स को साफ करता है, जिससे त्वचा साफ और कील-मुंहासे मुक्त रहती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। करेले में बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो दृष्टि में सुधार करता है।



करेला कैसे तैयार करें

आप करेले को भाप में पका सकते हैं, उबाल सकते हैं, स्टिर-फ्राई कर सकते हैं, धीमी आंच पर पका सकते हैं, अचार बना सकते हैं, भरवां बना सकते हैं, या करी बना सकते हैं। इस तरह आप कई तरह के पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हैं।