खूब चर्चा में चल रही इस IPS की शादी,  घोड़ी चढ़ने से पहले पिया मां का दूध

नारी डेस्क: IPS अधिकारी KK बिश्नोई की शादी ने ऑनलाइन कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसकी वजह शादी की रस्मों के दौरान हुई एक भावुक और दिल को छू लेने वाली घटना है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में दूल्हे की मां को अपने बड़े बेटे को स्तनपान कराते हुए देखा जा सकता है। यह राजस्थान की एक आम परंपरा है, जिसे बारात निकलने से ठीक पहले निभाया जाता है।
कुछ राजस्थानी शादियों में, जैसे बिश्नोई परिवारों में दूल्हे के बारात लेकर जाने से ठीक पहले, उसकी मां उसे अपने पल्लू से ढक देती है। वह उसका चेहरा अपनी छाती के पास लाती है और वह कुछ सेकंड के लिए दूध पीने की नकल करता है। यह असली ब्रेस्टफीडिंग नहीं है यह एक सिंबॉलिक काम है। इसका मतलब है उसके बचपन के दिनों का अंत। मां उसे अपना आखिरी आशीर्वाद दे रही है और उसे "मां के दूध का कर्ज़" याद दिला रही है, उसे पालने-पोसने में दिए गए प्यार और त्याग को कभी मत भूलना।
इस दृश्य ने कई दर्शकों को चौंका दिया है, लेकिन कुछ समुदायों में यह एक प्रतीकात्मक परंपरा का हिस्सा है। इसे मां का अपने बेटे के लिए किया गया आखिरी 'पालन-पोषण' माना जाता है, जिसके बाद बेटा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों की भावनाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। यूजर्स ने इसे लेकर जिज्ञासा, अविश्वास और सांस्कृतिक कौतूहल जैसी अलग-अलग तरह की भावनाएं जाहिर की हैं।
कई लोगों ने इस रस्म की प्रकृति और इसके उद्गम के बारे में सवाल पूछे, और पूछा कि 'यह किस तरह की परंपरा है?' हालांकि, कुछ अन्य लोगों ने इस प्रथा का बचाव करते हुए कहा कि भारत में रीति-रिवाजों का कोई एक तय पैमाना नहीं है, और यह ज़रूरी है कि हम उन्हें उनके सांस्कृतिक संदर्भ में ही समझें, न कि आधुनिक नजरिए से उन पर कोई राय बनाएं। असल में इस घटना ने एक व्यापक बहस छेड़ दी है कि आज का डिजिटल युग पारंपरिक प्रथाओं को किस नजरिए से देखता है।