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पहले बने साधु, अब बने दूल्हा... महाकुंभ वाले IIT बाबा ने इंजीनियर से कर ली शादी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Apr, 2026 06:23 PM
पहले बने साधु, अब बने दूल्हा... महाकुंभ वाले IIT बाबा ने इंजीनियर से कर ली शादी

नारी डेस्क:  अभय सिंह, जिन्हें महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आने के बाद "IIT बाबा" के नाम से जाना जाने लगा, ने कर्नाटक की एक इंजीनियर से शादी कर ली है। हाल ही में जब उनकी शादी की खबर सामने आई, तो उनके कई फॉलोअर्स हैरान रह गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अभय सिंह अपनी पत्नी प्रीतिका के साथ अपने गृह नगर झज्जर आए। मूल रूप से झज्जर के ससरोली गांव के रहने वाले सिंह ने बताया कि वे अपने माता-पिता से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आए थे।
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अभय सिंह ने अपने पिता करण सिंह के कक्ष का भी दौरा किया, जहा उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत की। अपनी शादी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि शादी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर अघनजर महादेव मंदिर में हुई थी। बाद में, 19 फरवरी को इस जोड़े ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। उन्होंने आगे बताया कि उनकी पत्नी, जो बेंगलुरु की रहने वाली हैं, उनके साथ झज्जर आईं ताकि वे कुछ निजी औपचारिकताएं पूरी कर सकें, जिनमें बैंक KYC डिटेल्स अपडेट करना और परिवार के सदस्यों से मिलना शामिल था।

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प्रितिका ने अभय सिंह को सीधा-सादा और ईमानदार बताया, और कहा कि सनातन परंपराओं को बढ़ावा देने के मामले में दोनों की सोच एक जैसी है। उन्होंने बताया कि वे एक ऐसी सनातन-केंद्रित यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जो आधुनिक शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ जोड़ेगी।  अभी हिमाचल प्रदेश में रह रहे इस जोड़े ने बताया कि वे अपने साझा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बीच, सिंह के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए उनके चैंबर के बाहर भीड़ जमा हो गई; सिंह की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान वे पहले ही अपनी वायरल प्रसिद्धि के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं।

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