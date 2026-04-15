इन राशि की औरतों को नहीं बनना चाहिए सास-बहू जोड़ी, होते हैं लड़ाई झगड़े

नारी डेस्क: सास-बहू का रिश्ता बहुत ही खट्टा-मीठा होता है। इनके रिश्ते को कोई और समझ नहीं सकता है। मगर कई बार बिना कुछ किए ही दोनों में एक शीत युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों को हर छोटी-छोटी बात पर गलतफहमी का सामना करना पड़ता है। लोग इसे उनके बिच की खट्टास को वजह समझते है। लेकिन इस बेवजह युद्ध का कारण कुछ और नहीं बल्कि राशि का प्रभाव होता है। जी हां, कई राशि की महिलाओं की आपस में नहीं बनती है। अगर इस राशि की औरतें सास-बहू बन जाए तो इनका परिवार और यें कभी खुशहाल जीवन है जी पातें है। चलिए आपको बताते है कि किन राशि की औरतों को सास-बहू की जोड़ी नहीं बनना चाहिए।
मेष और कुंभ
ये दोनों बहुत ही जिद्दी स्वभाव की होती है। इन्हें अपनी बात मनवाना अच्छी तरह से आता है। ये चाहती है कि सब कुछ इनके मन के मुताबिक ही हो। इस वजह से इनको कभी भी सास-बहू की जोड़ी नहीं बननी चाहिए।
कन्या और तुला
ये दोनों राशियों की औरतें बहुत ही परफेक्शनिस्ट होती है। जब ऐसे दो लोग एक ही छत के नीचे रहने लगते है तो अक्सर उनकी नहीं बनती। इन दोनों में एक-दूसरे से बेहतर करने की रट लगी होती है। जिस वजह से इनके परिवार वाले पिसते है।
मिथुन और मकर
मिथुन औरतें बहुत ही चंचल होती है। मकर महिलाएं उतनी ही शांत स्वभाव की होती है। जब ये दोनों आपस में टकराती है तो परिवार वालों की बैंड बज जाती है।
सिंह और वृश्चिक
बात यह है कि ये राशि की औरतें 12 राशियों में से सबसे ज्यादा झगड़ालू और बॉसी स्वभाव की होती है। इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि जैसे एक शमशीर में 2 तलवारें नहीं रह सकती। उसी तरह ये दोनों एक साथ न रह सकती है और न किसी को रहने देंगी।