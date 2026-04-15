कौन बनेगा आशा भोसले की 250 करोड़ की संपत्ति का वारिस? UK तक फैला है उनका कारोबार

नारी डेस्क: 92 साल की उम्र में आशा भोसले के निधन के बाद, लोगों का ध्यान उनकी अनुमानित 100–250 करोड़ रुपये की संपत्ति पर चला गया है। इस संपत्ति में म्यूज़िक रॉयल्टी, एक ग्लोबल रेस्टोरेंट चेन और कीमती रियल एस्टेट शामिल हैं। उनके इकलौते जीवित संतान, आनंद भोसले से उम्मीद की जा रही है कि वे इन संपत्तियों के हस्तांतरण की देखरेख और प्रबंधन करेंगे, जबकि उनकी पोती ज़नाई भोसले अगली पीढ़ी के चेहरे के तौर पर सामने आ रही हैं।



इस प्रक्रिया की तुलना अन्य हाई-प्रोफ़ाइल हस्तियों की संपत्तियों से की जा रही है, जहां पारिवारिक नेतृत्व और विरासत को सहेजकर रखना लोगों की दिलचस्पी का मुख्य केंद्र बना रहता है। उनकी मृत्यु के समय आशा भोसले की संपत्ति का अनुमान 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपये के बीच लगाया गया था। यह संपत्ति उन्होंने दशकों तक संगीत से मिली रॉयल्टी, हाउसफुल कॉन्सर्ट और अपनी प्रीमियम रेस्टोरेंट चेन 'आशा' (जिसकी शाखाएं UK और मध्य-पूर्व में हैं) से बनाई थी। उनकी रियल एस्टेट संपत्तियों, जिनमें 'प्रभु कुंज' जैसा ऐतिहासिक घर और कई आलीशान अपार्टमेंट शामिल थे, का मूल्य 80 से 100 करोड़ रुपये आंका गया था।



गायिका की संपत्तियों में मौजूद इस विविधता का अर्थ है कि उनकी संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में न केवल विरासत का हस्तांतरण शामिल है, बल्कि इसमें उनके व्यवसायों को आगे बढ़ाने की रणनीतिक योजना भी शामिल है। आनंद भोसले, जिन्होंने वर्षों तक अपनी मां के पेशेवर मामलों का प्रबंधन किया, अब उनकी संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे। उनके अनुभव में वैश्विक संगीत समारोहों का आयोजन करना, 'आशा' रेस्टोरेंट ब्रांड का विस्तार करना और उनकी सार्वजनिक छवि की रक्षा करना शामिल है। उनके भाई-बहन हेमंत और वर्षा के निधन के बाद, आनंद ही एकमात्र जीवित संतान हैं; इस स्थिति के कारण वे व्यावसायिक कार्यों और विरासत के संरक्षण दोनों के ही केंद्र में आ गए हैं।