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कैंसर के कारण लगातार दर्द में है दीपिका कक्कड़, बीमारी के बीच बेटे को सीखा रही नामाज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Apr, 2026 05:12 PM
कैंसर के कारण लगातार दर्द में है दीपिका कक्कड़, बीमारी के बीच बेटे को सीखा रही नामाज

नारी डेस्क: दीपिका कक्कड़, जो अपने YouTube व्लॉग्स के ज़रिए अपने फ़ैन्स को अपनी ज़िंदगी की हर अपडेट देती रहती हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक ताज़ा जानकारी शेयर की है। एक्ट्रेस ने बताया कि अपनी बीमारी के चलते वह कुछ नए इलाज करवाने जा रही हैं और इसे लेकर वह काफ़ी परेशान हैं। बाद में, उन्होंने अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों और इस सफ़र में लगातार उनका साथ देने के लिए अपने फ़ैन्स का शुक्रिया अदा किया। 
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जैसे ही व्लॉग शुरू हुआ, दीपिका कक्कड़ ने बताया कि वह अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ अस्पताल जा रही हैं। दीपिका ने कहा कि सिस्ट हटाने की सर्जरी और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य दिक्कतों के बीच उन्हें आगे के इलाज की योजना बनानी हैअस्पताल जाते समय दीपिका ने अपनी मां और सास, दोनों से आशीर्वाद लिया।उन्होंने साझा किया- "ये एक बहुत मुश्किल होता है और सब मेरे सामने मुस्कुराते हुए घूम रहे होते हैं, जब तक मुझे पता है कि सबके मन में, एक घबराहट, एक डर होता है। लेकिन तब भी हम सब अपनी मुस्कान पहन कर इस दिन के लिए तैयार होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मम्मी और अम्मी अपने चेहरे की साड़ी घबराहट छुपा कर एक अच्छी सी मुस्कान देती हैं, मुझे हिम्मत देती हैं और मुझे बहुत सारी आशीर्वाद देती हैं।

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दूसरी ओर, शोएब ने बताया कि उन्होंने आखिरकार अपनी फिटनेस यात्रा फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि वह लगभग एक साल बाद जिम वापस जा रहे हैं। शोएब ने ज़िक्र किया कि वह काफी समय से जिम जाना फिर से शुरू करना चाहते थे, लेकिन दीपिका की तबीयत खराब होने और कुछ अन्य कारणों से वह ऐसा नहीं कर पाए। वहीं, दीपिका ने बताया कि जब से वह शोएब से मिली हैं, तब से यह सबसे लंबा समय है जब शोएब जिम से दूर रहे हैं।

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व्लॉग में, रुहान को नमाज़ पढ़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि दीपिका उसे सही तरीके से नमाज़ पढ़ने का तरीका बताती हैं। दूसरी ओर, रेहान को नमाज़ पढ़ते समय दीपिका की बातें सुनते हुए देखा जा सकता है। बाद में, मां-बेटे की इस जोड़ी ने एक साथ अच्छा समय बिताया।  एक्ट्रेस ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से काफी लो महसूस कर रही हैं। हालांकि, फैंस ने लगातार उन पर अपना प्यार बरसाया है और अपनी कहानियाँ शेयर करके उनका साथ दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हर दिन व्लॉग बनाने का फैसला किया है और अब वह ज़्यादा बार पोस्ट करेंगी। इसके अलावा, दीपिका ने लगातार उनका साथ देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया।
 

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