MRI स्कैन के दौरान दीपिका कक्कड़ की हालत हुई खराब, शोएब ने दिया पत्नी का पूरा हेल्थ अपडेट

नारी डेस्क: 'ससुराल सिमर का' फेम दीपिका कक्कड़ पिछले साल से ही सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस मज़बूती से डटी हुई हैं और सेहतमंद आदतें अपनाकर अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही हैं। हाल ही में, दीपिका के पति शोएब इब्राहिम ने अपने YouTube चैनल पर एक नया व्लॉग अपलोड किया, जिसमें इस कपल ने MRI रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। इस व्लॉग में, उन्होंने दीपिका की सेहत उनकी आने वाली जीवनशैली में बदलावों और अन्य बातों पर चर्चा की।



शोएब व्लॉग में कहते हैं- मेरे दिल में सबसे बड़ा डर यही था कि MRI एक ही बार में पूरा हो जाए, क्योंकि वह पहले कभी भी इसे एक ही बार में पूरा नहीं कर पाई थी। वह CT स्कैन तो करवा लेती थी, लेकिन MRI हमेशा मुश्किल रहा है। लेकिन शुक्र है, इस बार उसने बहुत अच्छा किया। स्कैन लगभग 35 मिनट में पूरा हो गया और उसके बाद IV कंट्रास्ट दिया गया। सब कुछ आसानी से हो गया, और कम से कम अब यह हो तो गया। हमें उम्मीद है कि रिपोर्ट ठीक आएगी। उन्होंने बताया कि एमआरआई में दो छोटी सिस्ट दिखाई दी हैं। सिस्ट इतनी छोटी हैं कि सीटी स्कैन में दिखाई नहीं देतीं, लेकिन एमआरआई की संवेदनशीलता के कारण वे दिख गईं।



इस बीच दीपिका कहती है- डॉक्टरों ने हर महीने MRI करवाने की सलाह दी, क्योंकि यह ज़्यादा सुरक्षित है और इसका शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उन्होंने कहा- मैं इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करती रही, हालांकि मुझे डर भी लग रहा था। स्कैन से पहले और स्कैन के दौरान भी मैं थोड़ा रोई, लेकिन इससे मुझे मदद मिली। कभी-कभी रोने से आपकी घबराहट कम हो जाती है, और आप खुद को थोड़ा ज़्यादा मज़बूत महसूस करते हुए बाहर निकलते हैं। शोएब ने बताया- MRI रिपोर्ट में दो छोटे-छोटे धब्बे दिखे हैं, लेकिन वे बहुत ही छोटे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि वे इतने छोटे हैं कि अभी उन पर कोई कार्रवाई करना समझदारी नहीं होगी, इसलिए फिलहाल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।



एक्टर ने आगे बताया- इस हफ़्ते से इम्यूनोथेरेपी शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों ने इसकी सलाह दी है, इसलिए हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। उम्मीद है कि यह जल्द ही शुरू हो जाएगी। हमें हर 20-25 दिन में अस्पताल जाना होगा, और हर सेशन में लगभग 4-5 घंटे लगेंगे। यह प्रक्रिया इसी तरह चलेगी। शोएब ने दीपिका के हेल्थ को लेकर बताया- वैसे, पिछले महीने में उसका वज़न 2 किलो कम हुआ है। वह रेगुलर वॉकिंग के साथ-साथ एक सही और स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो कर रही है। वज़न कम होना एकदम नैचुरल और हेल्दी रहा है। उसकी लाइफस्टाइल में लगभग 75–80% सुधार आ चुका है। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन वे धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। रुहान की वजह से नींद जैसी कुछ दिक्कतें अभी भी हैं, इसलिए उसे ठीक से आराम नहीं मिल पाता। लेकिन उसने चलना शुरू कर दिया है और एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है। उसे स्ट्रेंथ वर्कआउट भी शुरू करने की ज़रूरत है, और मैं इसके लिए उसे मोटिवेट करता रहूंगा।