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अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड: कहीं पड़ रही है बर्फबारी तो कहीं बारिश, अभी साफ नहीं होगा मौसम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Apr, 2026 03:52 PM
अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड: कहीं पड़ रही है बर्फबारी तो कहीं बारिश, अभी साफ नहीं होगा मौसम

नारी डेस्क:  भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हुई ज़ोरदार बारिश और ऊंचे इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी ने इस पहाड़ी राज्य में आम जनजीवन पर असर डाला है। कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल, स्पीति और शिमला के ऊंचे इलाकों से बर्फबारी की ख़बरें मिली हैं, जबकि लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है।

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IMD हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शोभित कटियार ने ANI से बात करते हुए कहा- "पिछले 24 घंटों में, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है।" उन्होंने बताया कि कई स्टेशनों पर काफ़ी बारिश दर्ज की गई, कुछ इलाकों में 60 mm से ज़्यादा बारिश हुई, जबकि शिमला में लगभग 28 mm बारिश दर्ज की गई। लाहौल और स्पीति में लगभग 4 cm और कुफ़री में लगभग 1.4 cm बर्फबारी दर्ज की गई। IMD ने बताया कि इस बारिश की वजह से पूरे राज्य में तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

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चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कुछ हिस्सों में 40-50 kmph की रफ़्तार से तेज़ हवाओं और ओलों के साथ तूफ़ान आने की संभावना है, जिसके चलते IMD ने इन ज़िलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। मौसम से जुड़ी यह हलचल 9 अप्रैल के बाद शांत होने की उम्मीद है।"इस सिस्टम के कमज़ोर पड़ने के बाद, अगले चार से पांच दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और कुल मिलाकर, अगले लगभग एक हफ़्ते तक मौसम काफ़ी हद तक साफ़ रहेगा,"।

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 जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में बुधवार को फिर से बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, 10 अप्रैल तक मौसम में अनियमितता जारी रहेगी। उत्तरी कश्मीर के लोकप्रिय स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग, कुपवाड़ा और बांदीपुरा सहित घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को फिर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर और घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार शाम तक ऊंचाई वाले इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, साथ ही कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेंगी। कश्मीर के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों के कुछ क्षेत्रों में बृहस्पतिवार सुबह तक मध्यम बर्फबारी हो सकती है। 
 

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