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बेटे की मौत के बाद करिश्मा कपूर की Ex सास का हुआ बुरा हाल, बोली- मेरे साथ कुछ भी कर सकती है  बहू

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Apr, 2026 06:26 PM
बेटे की मौत के बाद करिश्मा कपूर की Ex सास का हुआ बुरा हाल, बोली- मेरे साथ कुछ भी कर सकती है  बहू

नारी डेस्क: करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मांं रानी कपूर ने चल रहे विवाद पर खुलकर बात की है, और इसे बेहद दुखद और निजी बताया है। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को खोने के बाद, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें उस चीज़ को बचाने की लड़ाई में धकेला जा रहा है, जिसे उन्होंने और उनके पति ने दशकों की मेहनत से खड़ा किया था। उनके अनुसार, यह स्थिति सिर्फ़ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके परिवार की विरासत को लेकर एक भावनात्मक संघर्ष है।


प्रिया कपूर पर लगाए कई आरोप

रानी कपूर ने बताया कि उनका परिवार दिल्ली चला गया था, क्योंकि उनका कारोबार वहीं था और उन्होंने घर और कंपनी, दोनों की नींव रखने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि जब तक उनके बेटे, संजय कपूर, प्रिया कपूर के संपर्क में नहीं आए थे, तब तक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था लेकिन उसके बाद हालात बदलने लगे। उन्होंने कहा- "यह मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह है, क्योंकि मेरे पति ने ही इस ट्रस्ट (RK फ़ैमिली ट्रस्ट) को बनाया था और सब कुछ मुझे सौंप दिया था। इस लड़की (प्रिया कपूर) ने मेरे पति की ज़िंदगी भर की मेहनत से खड़ी की गई हर चीज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। हम बंबई से दिल्ली आए, हमने मिलकर घर बनाया। वह घर मैंने पेड़ के नीचे बैठकर बनवाया था। उसे लगता है कि अब वह घर उसका हो गया है। शुक्र है कि यह घर मेरे पास है, और जब से मेरे बेटे की मौत हुई है, तब से मैं दिल्ली से दूर ही रह रही हूं। मैं वहां वापस नहीं गई हूं। अब मुझे डर लगता है। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगी?... "
 

रानी कपूर ने ट्रस्ट को दी चुनौती

संजय कपूर की मां ने बताया कि बेटे की मौत के कुछ ही समय बाद, प्रिया ने कारोबार पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति 40 साल की कड़ी मेहनत को यूंं ही छीन नहीं सकता। इस घटना के निजी असर के बारे में बात करते हुए, उन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद के समय को बेहद तकलीफ़देह बताया, और कहा कि तब से वह उस घर में वापस भी नहीं गई हैं; उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी तरफ़ से किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया। कानूनी पहलू पर, उनके वकील सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने कहा कि रानी कपूर ने अदालत में उस ट्रस्ट को चुनौती दी है, और दावा किया है कि उसे उनकी जानकारी या सहमति के बिना बनाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि फ़िलहाल अदालत का कोई ऐसा आदेश नहीं है, जो ट्रस्ट के कामकाज को रोक सके।


दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है मामला

अपने उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए रानी ने कहा कि ट्रस्ट की 'सेटलॉर' (स्थापक) होने के नाते, ट्रस्ट डीड के तहत उनके पास यह अधिकार है कि वह संपत्ति की सुरक्षा के लिए, बिना कोई कारण बताए किसी भी ट्रस्टी को हटा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्टियों से जुड़ा कोई भी फ़ैसला उनकी मंज़ूरी के बिना नहीं लिया जा सकता, और उनके हस्ताक्षर के बिना ऐसे कोई भी कदम कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे। RK फैमिली ट्रस्ट को लेकर चल रहा बड़ा विवाद फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जहां रानी कपूर ने इसकी वैधता को चुनौती दी है और उन संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर चिंता जताई है, जिन पर वह अपना हक जताती हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि उनके पक्ष के खिलाफ उठाए गए किसी भी कदम के कानूनी नतीजे हो सकते हैं।

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