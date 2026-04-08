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वेजिटेरियन लोगों के लिए वरदान है यह चीज़, खाने से मिलते हैं गजब के फायदे

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Apr, 2026 04:54 PM
वेजिटेरियन लोगों के लिए वरदान है यह चीज़, खाने से मिलते हैं गजब के फायदे

नारी डेस्क: आज के समय में लोग मसल्स बनाने के लिए महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स और विदेशी फूड्स जैसे क्विनोआ और एवोकाडो की ओर भागते हैं। लेकिन हमारे देसी खानपान में ही एक ऐसा सुपरफूड मौजूद है, जो सस्ता भी है और बेहद पौष्टिक भी वह है सत्तू। भुने चने से बना सत्तू प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर होता है, जो खासकर शाकाहारी लोगों के लिए मसल्स बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।

क्यों खास है सत्तू का न्यूट्रिशन?

सत्तू को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन होता है, जो मसल्स बनाने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी अधिक होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। सत्तू में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं।

सत्तू है गर्मियों में तंदुरुस्ती का खजाना, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल

 डाइट में सत्तू को शामिल करने के 5 आसान तरीके

1. नमकीन सत्तू ड्रिंक: सत्तू को ठंडे पानी में मिलाकर उसमें भुना जीरा, काला नमक, नींबू और धनिया डालें। यह ड्रिंक शरीर को हाइड्रेट रखती है और गर्मी में तुरंत एनर्जी देती है।

2. मीठा सत्तू शरबत: सत्तू को पानी या दूध में मिलाकर उसमें गुड़ और इलायची डालें। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करता है।

3. सत्तू का पराठा: सत्तू को मसालों, प्याज और हर्ब्स के साथ मिलाकर पराठे की स्टफिंग बनाएं। यह एक हेल्दी और पेट भरने वाला ऑप्शन है।

4. सत्तू का दलिया: सत्तू को गर्म पानी या दूध में मिलाकर दलिया की तरह खाया जा सकता है। यह जल्दी बनने वाला और पौष्टिक नाश्ता है।

5. सत्तू के लड्डू: सत्तू को घी और गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बना लें। यह हेल्दी स्नैक और मिठाई दोनों का काम करता है।

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 सत्तू खाने के फायदे

सत्तू का सेवन शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर को ठंडक देता है और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और थकान को दूर करता है। साथ ही यह वजन को संतुलित रखने और एनर्जी बनाए रखने में भी सहायक होता है।

सत्तू खाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

सत्तू भले ही हेल्दी हो, लेकिन इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए और पर्याप्त पानी न पिया जाए, तो पेट फूलने या गैस की समस्या हो सकती है। किडनी की समस्या वाले लोगों या जिन्हें प्रोटीन कंट्रोल करना होता है, उन्हें सत्तू लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

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 रोज कितना सत्तू खाना सही है?

एक सामान्य व्यक्ति के लिए रोजाना 2 से 3 चम्मच सत्तू लेना पर्याप्त माना जाता है। आप इसे नाश्ते के बीच, हल्के भोजन के रूप में या एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। सत्तू यह साबित करता है कि हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थ आज भी मॉडर्न न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और पोषक तत्वों से भरपूर है, जो आपकी डाइट को हेल्दी बनाने के साथ-साथ शरीर को मजबूत भी बनाता है।  

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