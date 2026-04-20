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Baby Food में मिली चूहे मारने वाली दवा,  सोच समझ कर खिलाएं बच्चों को बाहर का खाना

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Apr, 2026 07:08 PM
Baby Food में मिली चूहे मारने वाली दवा,  सोच समझ कर खिलाएं बच्चों को बाहर का खाना

नारी डेस्क:  मध्य यूरोप के कई देशों ने सोमवार को दुकानों से बेबी फ़ूड हटा लिया, क्योंकि सप्ताहांत में HiPP ब्रांड के कुछ जारों में चूहे का ज़हर पाया गया था। ऑस्ट्रिया के स्वास्थ्य मंत्री ने माता-पिता, किंडरगार्टन और डे केयर सेंटरों से कहा कि वे छोटे बच्चों को HiPP खिलाते समय पूरी सावधानी बरतें। कंपनी ने अपने कुछ बेबी फ़ूड जार वापस मंगा लिए, क्योंकि वहां, साथ ही स्लोवाकिया और चेक गणराज्य में लिए गए नमूनों की जांच में उनमें चूहे का ज़हर पाया गया था।


बेबी फ़ूड के साथ की गई छेड़छाड़

अधिकारियों का मानना ​​है कि 5 महीने के बच्चों के लिए गाजर और आलू से बने 190 ग्राम (6.7 औंस) वाले बेबी फ़ूड जारों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिन्हें ऑस्ट्रिया के SPAR सुपरमार्केट में बेचा गया था। शनिवार को जांचे गए पहले नमूने में ज़हर की पुष्टि हुई थी। सोमवार को, ऑस्ट्रियाई अधिकारियों ने कहा कि वे बेबी फ़ूड के एक दूसरे जार की तलाश कर रहे हैं, जिसमें ज़हर हो सकता है। ऑस्ट्रियाई समाचार एजेंसी APA की रिपोर्ट के अनुसार, यह जार पूर्वी शहर Eisenstadt के एक Spar सुपरमार्केट में बेचा गया हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री Korinna Schumann ने APA से कहा- "यह बेहद परेशान करने वाली बात है कि कोई व्यक्ति आपराधिक इरादों से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने को तैयार है।"


स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने कार्रवाई की 

 चेक गणराज्य में, HiPP बेबी फ़ूड के दो ऐसे जार मिले, जिनमें ज़हर की पुष्टि हुई थी; ये जार Brno शहर की एक दुकान में मिले थे। Brno के सरकारी अभियोजन पक्ष ने इन जारों के मिलने की पुष्टि की, लेकिन पुलिस जांच का हवाला देते हुए इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। जर्मनी स्थित कंपनी HiPP ने बताया कि चेक गणराज्य के अलावा, स्लोवाकिया में भी ज़हर मिले जार पाए गए हैं। कंपनी ने कहा कि- "दोनों देशों में हमारे खुदरा साझेदारों ने एहतियात के तौर पर HiPP बेबी फ़ूड के सभी जार पहले ही बिक्री के लिए दुकानों से हटा लिए हैं।" स्लोवाकियाई पुलिस ने बताया कि वे Dunajska Streda शहर की एक दुकान से मिले कुछ संदिग्ध जारों की जांच कर रहे हैं। स्लोवेनिया ने Spar और अन्य सुपरमार्केट की अलमारियों से सभी HiPP उत्पादों को एहतियातन हटाना शुरू कर दिया है, उसके स्वास्थ्य निरीक्षण विभाग ने यह जानकारी दी।


चूहे का ज़हर निगलने से होता है ऐसा

ऑस्ट्रियाई स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, चूहे के ज़हर में आमतौर पर bromadiolone होता है, जो खून को जमने से रोकता है। चूहे का ज़हर निगलने से मसूड़ों से खून आ सकता है, नाक से खून बह सकता है, साथ ही शरीर पर नील पड़ सकते हैं और मल में खून आ सकता है। एजेंसी ने बताया कि ज़हर निगलने के दो से पांच दिन बाद इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। Prague में, Ester Svetlik Danelova जो अभी मातृत्व अवकाश पर हैं - ने The Associated Press को बताया कि उनके परिवार के लिएयह स्थिति चिंताजनक है। 
 

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