सावधान! कभी किसी के हाथ में न दें ये 5 चीजें, वरना बढ़ सकता है कर्ज

नारी डेस्क : घर के बुजुर्ग अक्सर कुछ चीजों को सीधे हाथ में देने से मना करते हैं। इनमें नमक, मिर्च, रुमाल, धारदार वस्तुएं और लोहे की चीजें शामिल हैं। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन चीजों को सीधे हाथ में देने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे घर की बरकत रुक सकती है और रिश्तों में खटास आने का खतरा बन सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी 5 चीजें कभी सीधे हाथ में नहीं देनी चाहिए और इसका सही तरीका क्या है।

नमक (Salt)

नमक को ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, इसकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता के कारण इसे राहु और केतु से भी जोड़ा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी को नमक सीधे हाथ में देने से झगड़े और मन-मुटाव की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इसे सीधे हाथ में देने की बजाय बर्तन या पैकेट में सामने रखकर देना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद इसे उठा सके।

मिर्च (Chilli)

ज्योतिष शास्त्र में मिर्च को तीखेपन का प्रतीक माना जाता है। सीधे हाथ में देने से आपसी संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है और छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़ा होने का खतरा बन जाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मिर्च को हमेशा सामने रखकर दें, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद इसे उठा सके और रिश्तों में सामंजस्य बना रहे।

रुमाल (Handkerchief)

अक्सर महिलाएं अपने पति को रुमाल देती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे सीधे हाथ में देना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से धन की हानि और अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि रुमाल को ऐसी जगह रखें जहां सामने वाला व्यक्ति खुद इसे उठा सके, ताकि घर में समृद्धि और रिश्तों में सामंजस्य बना रहे।

धारदार वस्तुएं (कैंची, चाकू, सुई)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धारदार चीजें सीधे हाथ में देने से कलह और झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। ये वस्तुएं काटने का प्रतीक होती हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आने का डर रहता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इन वस्तुओं को हमेशा टेबल या प्लेट में रखकर दें, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद उठा सके और घर में शांति बनी रहे।

लोहे की वस्तुएं (Iron Items)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लोहे की चीजें शनि देव का प्रतीक मानी जाती हैं। सीधे हाथ में देने या लेने से शनि ग्रह प्रभावित हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लोहे की वस्तुओं को हमेशा टेबल या प्लेट में रखकर दें, ताकि घर में समृद्धि और शांति बनी रहे।

इन छोटी-छोटी सावधानियों को अपनाकर न केवल घर में सुख और शांति बनी रहती है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और रिश्तों में सामंजस्य भी बना रहता है।

