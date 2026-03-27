ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुआ खतरनाक इंफेक्शन, अब ऐसी हो गई है हालत

नारी डेस्क: एक्ट्रेस सबा आज़ाद को साइक्लोस्पोरा कैयेटेनेसिस (Cyclospora cayetanensis) नामक एक पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबा ने बताया कि इन मुश्किल समय में भी, उनके बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। 'Who's Your Gynac?' की एक्ट्रेस ने बताया कि इस बीमारी के कारण दो हफ़्तों में उनका वज़न 4 किलोग्राम कम हो गया है। उन्हें यह इन्फेक्शन तब हुआ, जब वह घर का बना खाना खा रही थीं और जहां भी जाती थीं, अपनी पानी की बोतल साथ रखती थीं। सबा ने IG पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह अस्पताल के एक बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई 'पीस साइन' (शांति का संकेत) दिखा रही हैं।



कैप्शन में अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे 14 दिनों की कहानी बताते हुए उन्होंने लिखा- "मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे 14 दिन। साइक्लोस्पोरा कैयेटेनेसिस, तुम बहुत ही घटिया चीज़ हो!! मेरे जैसी इंसान के लिए, जो सिर्फ़ घर का बना खाना खाती है और जहां भी जाती है अपनी पानी की बोतल साथ रखती है, यह कीटाणु न जाने कहां से आ गया और वह भी साल के सबसे व्यस्त समय में। दो हफ़्तों में मेरा 4 किलोग्राम वज़न कम हो गया, जो मेरे पास पहले से ही ज़्यादा नहीं था, और अब मैं मुश्किल से चल भी पा रही हूं। एक दिन मैं दिन में दो बार ट्रेनिंग कर रही थी, पुल-अप्स लगा रही थी, भारी वज़न उठा रही थी, और अगले ही दिन मैं आधी रह गई हूँ, मुझमें इतनी भी ताक़त नहीं बची कि एक टूथपिक भी उठा सकूं, वज़न उठाने की तो बात ही छोड़ो (sic)।" उन्होंने सभी को सलाह दी कि सब्ज़ियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें।



सबा ने ऋतिक की इस खूबी की तारीफ़ की कि वे सबसे मुश्किल हालात में भी मज़ाक का कोई न कोई पहलू ढूंढ़ ही लेते हैं। उन्होंने लिखा- "यह तस्वीर @hrithikroshan ने खींची है, जिन्होंने मेरे बहुत चिड़चिड़े मूड को भी ठीक रखा और जो हमेशा सबसे मुश्किल हालात में भी मज़ाक का कोई न कोई पहलू ढूंढ़ ही लेते हैं... PS - मैं उतनी छोटी नहीं हो गई हूं जितनी यहां दिख रही हूं असल में यह बिस्तर बहुत बड़ा है और तस्वीर का एंगल भी काफ़ी चौड़ा है,"। जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि Cyclospora cayetanensis एक प्रोटोज़ोआ परजीवी है, जिसकी वजह से साइक्लोस्पोरियासिस नाम की बीमारी हो जाती है। यह एक तरह का दस्त (डायरिया) है जो दूषित खाने और पानी के ज़रिए फैलता है।



