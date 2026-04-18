बात- बात पर रोना नॉर्मल है या खतरे की घंटी ? जानिए बेवजह उदास होने के कारण

नारी डेस्क: हर कोई कभी-कभी रोता है, और हो सकता है कि किसी खास दिन कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के ज़्यादा रोए। अगर रोना ज़्यादा बार होने लगे या बेकाबू हो जाए और इसकी कोई साफ वजह न हो, तो डॉक्टर से बात करने से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या, हार्मोनल असंतुलन या न्यूरोलॉजिकल समस्या ज़िम्मेदार हो सकती है। चलिए आज बताते हैं। बार-बार और बिना किसी वजह के रोने के क्या कारण हो सकते हैं, औ ऐसे में क्या करना चहिए।



मासिक धर्म

मासिक धर्म के समय होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण भावनात्मक और शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर इन लक्षणों को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) कहते हैं। 80% से 90% महिलाओं को PMS का कम से कम एक लक्षण ज़रूर महसूस होता है। 2.5% से 3% महिलाओं में, PMS इतना गंभीर हो सकता है कि यह उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियों में रुकावट डाल सकता है। अचानक रोना PMS का एक लक्षण है। मासिक धर्म से ठीक पहले या उसके दौरान होने वाले मूड से जुड़े अन्य लक्षण है - उदासी महसूस होना , तनाव या चिंता, चिड़चिड़ापन या आक्रामक व्यवहार, मूड में बदलाव। लोगों को मूड से जुड़े लक्षणों के अलावा अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे सोने में दिक्कत और पेट में ऐंठन।



गर्भावस्था

गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं। ये बदलाव मूड पर असर डाल सकते हैं, जिससे उन्हें सामान्य से ज़्यादा रोना आ सकता है। कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद मनोवैज्ञानिक बदलाव महसूस होते हैं, जिनमें उदासी और खालीपन की भावना शामिल है। अगर ये भावनाएं 2 हफ़्तों से ज़्यादा समय तक बनी रहती हैं, तो ये प्रसवोत्तर अवसाद (postpartum depression) का संकेत हो सकती हैं। प्रसवोत्तर अवसाद के अन्य लक्षण हैं: जैसे- लगातार उदास मूड, प्रेरणा या ऊर्जा की कमी, सोने और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं, बच्चे में कोई दिलचस्पी न होना, बच्चे से जुड़ाव महसूस न होना।

बर्नआउट

बर्नआउट का मतलब है अत्यधिक मानसिक और शारीरिक थकावट, जो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक रहने वाले तनाव के कारण महसूस हो सकती है। यह किसी व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता पर असर डाल सकता है, जिससे भावनात्मक रूप से अचानक गुस्सा आना और रोना आ सकता है। बर्नआउट के लक्षण हैं- चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन अनिद्रा और थकावट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भूलने की आदत, निर्णय लेने में कठिनाई। बर्नआउट से शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है, जिनमें सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं।



चिंता (Anxiety)

चिंता एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें डर, घबराहट या दहशत का स्तर बढ़ जाता है। चिंता के कारण लोग खुद को कमज़ोर और बेकाबू महसूस कर सकते हैं ऐसी भावनाएं जिनके कारण व्यक्ति रो सकता है। चिंता के कुछ अन्य लक्षणों हैं- घबराहट, चिड़चिड़ापन, आने वाले खतरे या तबाही का एहसास, ध्यान लगाने में कठिनाई, दिल की धड़कन का तेज़ होना, तेज़ सांस लेना, ज़्यादा पसीना आना, कांपना, सोने में कठिनाई, पेट से जुड़ी समस्याएं।



डिप्रेशन

डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति का मूड खराब रहता है, और यह स्थिति हफ़्तों, महीनों या सालों तक बनी रह सकती है। इसकी पहचान (diagnosis) के लिए, व्यक्ति में कम से कम 2 हफ़्तों तक लक्षण बने रहना ज़रूरी है (विश्वसनीय स्रोत)। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति, उस व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा आसानी से या बार-बार रो सकता है जिसे डिप्रेशन नहीं है। कुछ अन्य लक्षण- गुस्सा और चिड़चिड़ापन, अपराधबोध और निराशा का एहसास, सुन्नता या खालीपन का एहसास, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान में कमी पुरानी रुचियों और शौक में कोई दिलचस्पी या आनंद न होना, ध्यान लगाने में कठिनाई, भूख में बदलाव, आत्महत्या के विचार।



रोना कैसे रोकें

रोना, भावनाओं को व्यक्त करने का एक बिल्कुल स्वाभाविक तरीका है। हालांकि, जो व्यक्ति अक्सर बिना किसी साफ़ वजह के रोता है, उसे गलत या असुविधाजनक समय पर रोने को लेकर चिंता हो सकती है। ऐसे में किसी मनोवैज्ञानिक (Psychologist) या मनोचिकित्सक से बात करें। थेरेपी (जैसे CBT) रोने के कारणों को समझने और उनसे निपटने में बहुत कारगर है। नियमित व्यायाम शारीरिक गतिविधि मूड को बेहतर बनाती है और एंग्जायटी कम करती है। अपनी भावनाओं को जर्नल (डायरी) में लिखें या किसी भरोसेमंद दोस्त/परिवार के सदस्य से खुलकर बात करें। जब रोना आए, तो तुरंत अपना ध्यान किसी और काम में लगाएं, जैसे संगीत सुनना, टहलना या कोई मनोरंजक काम करना।