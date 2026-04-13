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गलती से घर में लड़की पैदा हो गई, तानों से उठकर सुरों की मलिका बनीं ये मशहूर सिंगर

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Apr, 2026 05:49 PM
गलती से घर में लड़की पैदा हो गई, तानों से उठकर सुरों की मलिका बनीं ये मशहूर सिंगर

नारी डेस्क : भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका Asha Bhosle के निधन के बाद उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने किस्से एक बार फिर चर्चा में हैं। 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुकीं आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में जहां हजारों गीतों से लोगों के दिलों पर राज किया, वहीं उनका निजी जीवन संघर्षों और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा रहा।

बचपन में मिले ताने, फिर भी नहीं टूटी हिम्मत

Asha Bhosle ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन्हें परिवार और पड़ोसियों से ताने सुनने पड़ते थे। उन्हें “बुद्धू” और “पहलवान” जैसे नामों से पुकारा जाता था। यहां तक कि उनकी मां भी मजाक में कह देती थीं, गलती से घर में लड़की पैदा हो गई, इसे तो लड़का होना चाहिए था। इन तानों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर वही लड़की संगीत की दुनिया की सबसे बड़ी आवाजों में शामिल हो गई।

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कम उम्र में संभाली परिवार की जिम्मेदारी

पिता Deenanath Mangeshkar के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। महज 9 साल की उम्र में ही Asha Bhosle ने गाना शुरू कर दिया और अपने भाई-बहनों के साथ परिवार को संभाला।

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निजी जिंदगी में झेला दर्द

कम उम्र में उन्होंने Ganpatrao Bhosle से शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक सुखद नहीं रहा। वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों और घरेलू तनाव के बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ अलग रहने का फैसला किया। इसके बाद भी उनकी जिंदगी में कई बड़े झटके आए, जिनमें बेटी Varsha Bhosle का निधन सबसे बड़ा सदमा था।

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लता मंगेशकर की बहन, लेकिन बनाई अलग पहचान

जहां उनकी बहन Lata Mangeshkar पहले से ही संगीत की दुनिया में बड़ा नाम थीं, वहीं Asha Bhosle ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने O. P. Nayyar, S. D. Burman और R. D. Burman जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम करते हुए अपनी खास जगह बनाई।

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राइवलरी पर दिया था खास जवाब

लता मंगेशकर के साथ तुलना पर उन्होंने बेहद सादगी से कहा था, “चांद पर दो लोग उतरे थे, Neil Armstrong और Buzz Aldrin, लेकिन लोग पहले नाम को ही याद रखते हैं। इस बयान ने उनकी सोच और सादगी को साफ तौर पर दिखाया।

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विवादों के बीच भी कायम रही पहचान

Asha Bhosle का नाम कई बार विवादों में भी आया, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। चाहे निजी रिश्ते हों या गानों को लेकर उठे विवाद, उन्होंने हर बार अपने काम से जवाब दिया। करीब 12,000 से ज्यादा गाने और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज देने वाली Asha Bhosle ने हर दौर के संगीत को अपनाया। उन्होंने A. R. Rahman जैसे नए दौर के संगीतकारों के साथ भी काम कर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी।

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एक ऐसी विरासत, जो हमेशा जिंदा रहेगी

Asha Bhosle का जीवन इस बात का उदाहरण है कि ताने, संघर्ष और दर्द भी किसी को महान बनने से नहीं रोक सकते। एक ऐसी लड़की, जिसे कभी “गलती” कहा गया, वही आगे चलकर संगीत की दुनिया की अमर आवाज बन गई। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत और उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

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