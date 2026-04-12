आशा भोसले के 10 भजन जो आज भी मन को देते हैं सुकून

नारी डेस्क : भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद देशभर में शोक की लहर है। 12 अप्रैल 2026 को उन्होंने मुंबई के Breach Candy Hospital में 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। करीब 7 दशकों तक अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली आशा ताई अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए भजन आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।

भक्ति संगीत में भी अमिट पहचान

आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में फिल्मी गीतों के साथ-साथ भक्ति संगीत में भी खास पहचान बनाई। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास और भावनात्मक गहराई थी, जो भजनों को और भी खास बना देती थी। यही वजह है कि उनके गाए भजन आज भी सुनते ही मन को शांति और सुकून देते हैं।

संगीत की दुनिया में ऐतिहासिक योगदान

आशा भोसले ने क्लासिकल, ग़ज़ल, लोकगीत और भजन समेत कई शैलियों में हजारों गाने गाए। उनका नाम Guinness World Records में भी दर्ज है, जो उनके शानदार करियर का प्रमाण है।

आशा भोसले के 10 लोकप्रिय भजन

उनकी मधुर आवाज में गाए ये भजन आज भी लोगों के दिलों को सुकून देते हैं

ओ साईं बाबा

रोम-रोम में बसने वाले राम

जय रघुनंदन जय सियाराम

ओ शेरोवाली

श्रीकृष्ण भजन

तोरा मन दर्पण कहलाए

साईं बाबा भजन

रघुपति राघव राजा राम (वर्जन)

हे राम नाम की लाज

मन तड़पत हरि दर्शन को आज (भक्ति वर्जन)

हमेशा जिंदा रहेंगी उनकी आवाज

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मानसिक तनाव बढ़ रहा है, वहां आशा भोसले के भजन लोगों को आध्यात्मिक शांति देते हैं। उनकी आवाज की मिठास और गहराई उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेगी।