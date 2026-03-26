बड़े ब्रेस्ट वाली महिलाओं में आम हैं ये 4 परेशानियां, जानें कारण

नारी डेस्क : स्तनों का आकार महिलाओं की पर्सनैलिटी और बॉडी बैलेंस पर असर डालता है, लेकिन जब ब्रेस्ट का आकार ज्यादा बड़ा या भारी हो जाता है, तो यह सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। कई महिलाओं को इसके कारण दर्द, स्किन प्रॉब्लम और रोजमर्रा की एक्टिविटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

स्किन इरिटेशन और इंफेक्शन का खतरा

बड़े स्तनों के नीचे वाले हिस्से में पसीना और नमी ज्यादा जमा होती है, जिससे त्वचा चिपचिपी हो जाती है। यह स्थिति खुजली, रैशेज और जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है।

मांसपेशियों और पीठ में दर्द

भारी स्तनों का वजन शरीर के ऊपरी हिस्से, खासकर कंधों और पीठ पर दबाव डालता है। इससे मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। कई मामलों में यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है और क्रॉनिक पेन का रूप ले लेती है।

नसों पर दबाव और सुन्नपन

जब स्तनों का वजन ज्यादा होता है, तो यह रीढ़ और कंधों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे नसों पर असर पड़ता है और हाथों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस हो सकता है। यह स्थिति धीरे-धीरे और गंभीर भी हो सकती है।

शारीरिक गतिविधियों में परेशानी

जिन महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े होते हैं, उन्हें दौड़ने, कूदने या एक्सरसाइज करने में असहजता महसूस हो सकती है। इसी वजह से कई महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी से बचने लगती हैं, जिससे फिटनेस पर असर पड़ता है।

कैसे करें बचाव?

सही साइज की और सपोर्टिव ब्रा पहनें

पसीना और नमी से बचने के लिए स्किन को सूखा रखें

हल्की एक्सरसाइज और सही पोस्चर बनाए रखें

जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

बड़े स्तन होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसके कारण असहजता या दर्द महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही देखभाल और थोड़ी सावधानी से इन परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।