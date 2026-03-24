हेल्दी समझकर खा रहे हैं बासी चावल तो जानें पूरी सच्चाई

नारी डेस्क : रात का बचा हुआ चावल अगले दिन गरम करके खाना आजकल हर घर में आम बात है। इसे लोग फूड वेस्ट कम करने का अच्छा तरीका मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आदत आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बचे हुए चावल को सही तरीके से स्टोर न करने या बार-बार गरम करने से उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं।

क्यों बचे हुए चावल बन सकते हैं खतरनाक?

पके हुए चावल में Bacillus cereus नाम का बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। अगर चावल को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा जाए, तो यह तेजी से बढ़ता है और ऐसे टॉक्सिन बनाता है जो दोबारा गरम करने पर भी नष्ट नहीं होते।

बार-बार गरम करना क्यों है नुकसानदायक?

चावल को बार-बार फ्रिज से निकालकर गरम करना और फिर वापस रखना बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका देता है। इससे टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ सकती है, जो पेट के लिए नुकसानदायक होती है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इससे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं।

बासी चावल खाने से दिख सकते हैं ये लक्षण

अगर आप खराब या ज्यादा समय तक रखे चावल खा लेते हैं, तो कुछ घंटों में ये समस्याएं हो सकती हैं

उल्टी और जी मिचलाना

पेट में दर्द और दस्त लगना

कमजोरी और थकान

डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) होना।

चावल को सही तरीके से स्टोर कैसे करें?

चावल पकाने के बाद जल्दी ठंडा करें

एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें

फ्रिज का तापमान 5°C से कम रखें

24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करें

ज्यादा देर तक कमरे के तापमान पर न छोड़ें।

सुरक्षित तरीके से कैसे खाएं बचे हुए चावल?

चावल को सिर्फ एक बार ही गरम करें

अच्छी तरह हाई हीट पर गरम करें

अगर बदबू या चिपचिपापन लगे, तो तुरंत फेंक दें

ज्यादा पुराने चावल बिल्कुल न खाएं।

सबसे बेहतर तरीका यही है कि जितनी जरूरत हो उतना ही खाना बनाएं। ताजा खाना हमेशा सेहत के लिए ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होता है। बासी चावल खाना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से स्टोर और सीमित समय में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है।