फैटी लिवर की दुश्मन हैं ये 5 हरी सब्जियां, खाते ही घटने लगेगा फैट और सूजन

नारी डेस्क : फैटी लिवर (Fatty Liver) आजकल बहुत आम समस्या बन गई है। हमारी गलत डाइट जैसे ब्रेड, मीठा, जंक फूड और अधिक कार्बोहाइड्रेट लिवर में फैट जमा करने लगती है। जब लिवर इसे सही ढंग से पचा नहीं पाता, तो लिवर की कोशिकाओं को नुकसान होने लगता है और उसके ऊपर चर्बी की परत जमने लगती है। डाइट और सही खानपान पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है।

फैटी लिवर को गंभीर रूप लेने से रोकने के लिए सिर्फ दवाइयां ही पर्याप्त नहीं हैं। सही जीवनशैली अपनाने से फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है। यदि इसे अनदेखा किया जाए, तो लिवर धीरे-धीरे सड़ने लगता है और भविष्य में सिरोसिस या लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। फैटी लिवर कम करने वाली 5 सब्जियां।

ब्रोकली (Broccoli)

ब्रोकली (Broccoli) में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। यह लिवर में जमा फैट को तोड़ने में मदद करता है और लिवर की कोशिकाओं में चर्बी कम जमने देता है। ब्रोकली में डिटॉक्सिफाइंग गुण भी होते हैं, जो लिवर के टिश्यू के लिए बहुत फायदेमंद हैं।

पालक (Spinach)

पालक लिवर के लिए बेहद हेल्दी है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पालक का फाइबर, कैरोटेनोइड्स और क्लोरोफिल लिवर की कोशिकाओं को सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।

करेला (Bitter gourd)

करेला ब्लड शुगर (Blood sugar) को कंट्रोल करने में मदद करता है और लिवर के लिए भी फायदेमंद है। यह सब्जी फैट जमने से रोकती है, जिससे लिवर का फंक्शन बेहतर होता है। फैटी लिवर मैनेज करने के लिए करेला को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है।

केल (Kale)

केल हरी पत्तेदार सब्जियों में शामिल है। इसमें विटामिन A, C, K और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। केल का एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सूजन कम करने में मदद करता है। इसे खाने से पाचन ठीक रहता है और वजन कंट्रोल में रहता है।

वॉटर स्पीनैच (Kang Kong)

वॉटर स्पीनैच या Kang Kong में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह लिवर और शरीर में जमा फैट को मेटाबॉलाइज करने में मदद करता है और फैटी लिवर कम करने में सहायक है।

फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए इन सब्जियों को अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करें। साथ ही, जंक फूड, अत्यधिक मीठा और तैलीय भोजन से दूरी बनाएं। सही खानपान, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह से ही लिवर स्वस्थ रखा जा सकता है।

