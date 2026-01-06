06 JANTUESDAY2026 7:12:02 PM
डायबिटीज में संतरा कैसे खाएं? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Jan, 2026 06:26 PM
नारी डेस्क: संतरे का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के मन में ताजगी और मिठास का ख्याल आता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, तो संतरे का सेवन करने से पहले सावधानी रखना बहुत जरूरी है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है और संतरे जैसी मीठी फलों की खपत इस पर असर डाल सकती है।

 संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स  

डायबिटीज एक्सपर्ट्स के अनुसार, संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40-43 के बीच होता है, जो कि कम माना जाता है। इसका मतलब है कि संतरा खाने पर उसका शुगर धीरे-धीरे ब्लड में जाता है। इसमें मौजूद फाइबर भोजन को पचने में ज्यादा समय देता है और ब्लड ग्लूकोज में अचानक उछाल नहीं आने देता।

बाजार से मीठे- ताजे संतरे चुनने के लिए काम आएंगे ये Amazing Hacks

जूस बनाना सुरक्षित नहीं

संतरे का जूस पीने की बजाय पूरा फल खाना ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि जूस बनाने में फल का जरूरी फाइबर निकल जाता है और ब्लड शुगर जल्दी बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को संतरे का जूस पीने से बचना चाहिए और हमेशा पूरे फल का सेवन करना चाहिए।

ब्लड शुगर और इंसुलिन लेने वाले लोग

जो डायबिटीज मरीज नियमित इंसुलिन लेते हैं, उन्हें संतरे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कभी-कभी फल खाने से शुगर अचानक बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की अनुमति के बिना संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए।

शुगर को कंट्रोल रखने में बेहद मददगार हैं ये 6 तरह के बीच, जानिए लाजवाब फायदे

संतरे के स्वास्थ्य लाभ

संतरे में विटामिन C, फोलेट और पोटेशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनोइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। ये तत्व दिल के लिए फायदेमंद हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। किन लोगों को संतरे से बचना चाहिए। हालांकि संतरा हेल्दी है, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी जरूरी है। जिन लोगों को पोटेशियम असंतुलन की समस्या है, उन्हें संतरे का सेवन सीमित करना चाहिए। किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए संतरा खतरनाक हो सकता है। पेट की समस्याओं वाले लोग, जैसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD), संतरे खाने से सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं।

डायबिटीज में संतरा खाना पूरी तरह से मना नहीं है, लेकिन इसका सेवन सही तरीके से और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। हमेशा पूरा फल खाएं, जूस से बचें और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें।

 Disclaimer: यह जानकारी एक्सपर्ट्स के सुझावों और रिसर्च पर आधारित है। यह पर्सनल मेडिकल एडवाइस नहीं है।  

