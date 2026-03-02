10 MARTUESDAY2026 2:59:44 PM
सेहत के लिए वरदान है ये ड्राईफ्रूट

  • Updated: 02 Mar, 2026 01:58 PM
 नारी डेस्क: अंजीर (Fig) सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी खजाना माना जाता है। इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को यह संदेह होता है कि अंजीर भिगोकर खाना चाहिए या सीधे। चलिए जानते हैं इस ड्राईफ्रूट को खाने का सही तरीका और इसके स्वास्थ्य लाभ।

अंजीर को खाने का सही तरीका

सूखा अंजीर फाइबर से भरपूर होता है। सीधे खाने पर कुछ लोगों को गैस, भारीपन या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अंजीर को भिगोकर ही खाया जाए। इसे 6–8 घंटे पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद अंजीर नरम हो जाता है और पाचन आसान हो जाता है।भिगोया हुआ अंजीर शरीर में पोषक तत्वों (आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम) के अवशोषण में मदद करता है। सुबह खाली पेट भिगोया हुआ अंजीर और उसका पानी पीने से कब्ज जैसी पाचन समस्याओं में राहत मिलती है। इसलिए, अगर आपका पाचन कमजोर है या कब्ज जैसी समस्या रहती है, तो अंजीर को भिगोकर खाना सबसे बेहतर विकल्प है।

महिलाओं के लिए अमृत से कम नहीं है अंजीर, Breast Cancer समेत इन बीमारियां से करता है बचाव

अंजीर के स्वास्थ्य लाभ

बेहतर पाचन तंत्र: अंजीर में भरपूर फाइबर होता है, जो कब्ज, गैस और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है।

मजबूत हड्डियां: कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत होने के कारण, अंजीर हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है।

ये भी पढ़ें:  अगर बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल तो सुबह खाली पेट पेट पिएं यह पानी, 2 महीने में दिखने लगेगा असर

हृदय स्वास्थ्य: पोटैशियम की अधिकता और सोडियम की कमी के कारण, अंजीर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

वजन प्रबंधन: हाई फाइबर होने के कारण यह भूख को नियंत्रित करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है।

ग्लोइंग स्किन और मजबूत बाल: अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं।

बस ये एक चीज़ को अपनी रूटीन में जोड़ें और हेल्थ की सारी समस्याएं होंगी गायब, भूल जाएं डॉक्टर के पास जाना!

कितना और कब खाएं

रोजाना 1–2 अंजीर खाना पर्याप्त माना जाता है। रात में 1–2 अंजीर को पानी में भिगोकर रख दें, और सुबह खाली पेट भिगोया हुआ अंजीर और उसका पानी लें। डायबिटीज़ के मरीजों को अंजीर की मात्रा नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है। अंजीर का नियमित सेवन छोटे बदलाव के जरिए बड़े स्वास्थ्य लाभ दिला सकता है। इसे सही तरीके से खाना न सिर्फ पाचन को सुधारता है, बल्कि हड्डियों, दिल, त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है।

Disclaimer: किसी भी नई डाइट या सप्लीमेंट को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।  

