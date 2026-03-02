नोरा फतेही ने की दुनिया के लिए प्रार्थना, बोली- हमें जंग नहीं शांति चाहिए, कब खत्म होगा ये सब

नारी डेस्क: एक्ट्रेस नोरा फतेही ने मिडिल ईस्ट में चल रही अशांति के बीच सभी को "एकजुट रहें, प्रार्थना करते रहें" की सलाह दी। उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस समय भारत में सुरक्षित हैं। नोरा ने मौजूदा हालात पर अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि सभी लोग असल में शांति और स्थिरता चाहते हैं, डर नहीं। नोरा ने सभी को भगवान पर भरोसा रखने और एक साथ रहने की सलाह दी।



नोरा ने कहा- "मुझे पता है कि लोगों को अंदर ही अंदर किसी तरह का डर है कि कल क्या होने वाला है, और इस इलाके में जो कुछ हो रहा है, उसके ये विजुअल देखने के बाद, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बेगुनाह लोगों की जान जाए, और मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया। हम साल दर साल लगातार यही देख रहे हैं कि एक के बाद एक अराजक घटनाएं, एक के बाद एक युद्ध, एक के बाद एक नरसंहार।" उन्होंने आगे कहा- "अगर हमें यह साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लड़ाई लड़नी है तो हमें शांति से एक साथ रहना होगा क्योंकि असल में यही चल रहा है, यह एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लड़ाई है और अगर हमें इससे लड़ना है तो हमें एक साथ रहना होगा और हमें ज़मीन से जुड़े रहना होगा और हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा और हमें प्रार्थना करते रहना होगा।"



एक्ट्रेस ने आगे कहा कि- हालात और बिगड़ सकते हैं, जिससे पावर में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है। नोरा ने दोहराया कि "हम शांति से जीना चाहते हैं। हम बस अपना दिन गुज़ारना चाहते हैं, और हम बस गुज़ारा करना चाहते हैं और हम बस जीने का मज़ा लेना चाहते हैं, बस यही हम करना चाहते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों की इन उथल-पुथल वाली घटनाओं ने लोगों के अंदर अनिश्चितता और डर पैदा कर दिया है। "हम लगातार डर और घबराहट में रहते हैं, भले ही हम इसे दिखाते न हों, लेकिन अंदर से हम होते हैं। इसलिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एकजुट रहें, प्रार्थना करते रहें। यह सच में, सच में बहुत परेशान करने वाला है।" इज़राइल ने हाल ही में ईरान के खिलाफ पहले से हमले किए, जिसमें उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। इसके बदले में, ईरान ने कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन में US एयर बेस पर हमले तेज कर दिए।

