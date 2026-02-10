नहीं लगेंगे चावल और आटे में कीड़े, बस अपनाएं ये स्मार्ट स्टोरेज ट्रिक

नारी डेस्क: घर में चावल और आटे को सुरक्षित रखना किसी भी होमकिचन की बड़ी चुनौती होती है। गर्मी और नमी के कारण इन ग्रेन्स में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, जिससे खाना बर्बाद होने का खतरा रहता है। लेकिन सही स्टोरेज टिप्स अपनाकर आप चावल और आटे को लंबे समय तक कीड़े-रहित और ताजगी भरा रख सकते हैं।

एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें

चावल और आटे को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। इससे नमी बाहर रहती है और कीड़े या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। प्लास्टिक, ग्लास या मेटल कंटेनर इस काम के लिए परफेक्ट होते हैं।

सूखी और ठंडी जगह चुनें

स्टोरेज के लिए हमेशा ठंडी और सूखी जगह चुनें। रसोई में ज्यादा गर्मी या सीलन वाले हिस्से में आटा और चावल रखने से कीड़े जल्दी लग जाते हैं। किचन के कैबिनेट या पैंट्री का ऐसा हिस्सा चुनें जो डायरेक्ट सनलाइट या नमी से दूर हो।

सूखी मिर्च या बे प्रोटेक्टिव आइटम डालें

आपके चावल या आटे में कीड़े न लगें, इसके लिए सूखी मिर्च, तेजपत्ता या नीम की पत्तियाँ डालें। ये नेचुरल रेमेडीज़ की तरह काम करती हैं और कीड़ों को दूर रखती हैं। बस कंटेनर में एक-दो पत्तियाँ या मिर्च डाल दें, और नियमित रूप से बदलते रहें।

फ्रीजर में स्टोर करना भी है असरदार

अगर आप लंबे समय तक चावल या आटे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें फ्रीजर में स्टोर करना एक अच्छा विकल्प है। फ्रीजर की ठंडक से किसी भी प्रकार के कीड़े या बैक्टीरिया पनप नहीं पाते।

साफ-सफाई पर ध्यान दें

स्टोरेज से पहले कंटेनर और आटे के बैग पूरी तरह से साफ और सूखे हों। कभी भी गीला बैग या गंदा कंटेनर इस्तेमाल न करें। नमी और गंदगी की वजह से कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है।

छोटी-छोटी मात्रा में स्टोर करें

अगर आप ज्यादा मात्रा में चावल या आटा खरीदते हैं, तो इसे छोटे कंटेनरों में बांटकर स्टोर करें। इससे हर बार पूरी मात्रा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और बाकी आटा या चावल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आटे में कीड़े न लगने के लिए आटे को रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। चावल में कीड़े न लगें इसके लिए उसे 2-3 दिन फ्रीजर में रख कर वापस कंटेनर में डालें।

इन आसान और स्मार्ट स्टोरेज ट्रिक्स को अपनाकर आप न सिर्फ चावल और आटे को कीड़े-रहित रख सकते हैं, बल्कि उनकी ताजगी और पोषण भी लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं।