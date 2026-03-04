धर्मपत्नी संग महल जैसे घर में रहते हैं संजू सैमसन, कीमत करीब 6 करोड़ रुपये

नारी डेस्क: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार बल्लेबाजी से सुर्खियों में आए भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन सिर्फ अपने खेल ही नहीं, बल्कि अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित उनका खूबसूरत घर किसी महल से कम नहीं दिखता। बताया जाता है कि इस आलीशान घर की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है। संजू यहां अपनी पत्नी चारुलता के साथ रहते हैं। यह घर आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक भारतीय कला का बेहतरीन संगम है। सफेद संगमरमर का फर्श, बड़ी कांच की खिड़कियां और चारों ओर हरियाली इस घर को खास बनाती है।

सादगी और पारंपरिक सुंदरता का मेल

घर का बाहरी हिस्सा सादगी और पारंपरिक केरल शैली का सुंदर उदाहरण है। प्रवेश द्वार पर बड़े लकड़ी के फ्रेम वाले कांच के दरवाजे और खिड़कियां हैं, जो मॉडर्न और क्लासिक लुक का संतुलन दिखाते हैं। बरामदे में सफेद संगमरमर का फर्श है, जो साफ-सुथरा और भव्य दिखता है। त्योहारों के समय आंगन को फूलों की रंगोली और पीतल के दीयों से सजाया जाता है, जो केरल की समृद्ध संस्कृति की झलक देता है।

बरामदा: सुकून और शांति का कोना

घर का बरामदा बेहद खूबसूरत और शांत है। यहां सफेद और भूरे रंग के पत्थरों का फर्श है, जो इसे शाही लुक देता है। एक कोने में टेक्सचर्ड पत्थर की दीवार और हरे-भरे पौधे प्रकृति से जुड़ाव का एहसास कराते हैं। यह हिस्सा आराम करने और मेहमानों के स्वागत के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है।

क्लासी लिविंग एरिया

संजू सैमसन का लिविंग एरिया बेहद क्लासी और एलीगेंट है। यहां क्रीम और भूरे रंग के सोफे लगे हैं, जो कमरे को गर्माहट और शांति का एहसास देते हैं। हल्के रंग के पर्दे और पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी कमरे को और भी सुंदर बनाती है। लिविंग रूम के एक कोने में लकड़ी की बड़ी शेल्फ है, जहां उनकी जीती हुई ट्रॉफियां और अवॉर्ड्स सजाए गए हैं। यह हिस्सा उनके क्रिकेट सफर की कहानी भी बयां करता है।

शांत रंगों और आर्ट का खूबसूरत कोना

घर के एक हिस्से में हरे रंग की दीवार है, जो ताजगी और सुकून का एहसास देती है। दीवार पर काला फ्लोटिंग शेल्फ है, जिस पर छोटी सजावटी मूर्तियां रखी गई हैं। ऊपर मंडला आर्ट फ्रेम किया गया है, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं सफेद ड्रीम-कैचर इस कोने को बोहो स्टाइल टच देता है।

विंटेज और रॉयल सीढ़ियां

घर की सीढ़ियां पूरी तरह से पॉलिश की हुई डार्क लकड़ी से बनी हैं। नक्काशीदार खंभे और मजबूत हैंडरेल इसे रॉयल लुक देते हैं। सीढ़ियों का डिजाइन पारंपरिक और क्लासिक स्टाइल का शानदार उदाहरण है, जो घर की भव्यता को और बढ़ाता है।

बालकनी: हरियाली से घिरा सुकून

घर की बालकनी सुकून और हरियाली का सुंदर कोना है। यहां स्टील रेलिंग के साथ जाली लगी है, जिस पर बेलें और लताएं चढ़ी हुई हैं। फर्श पर आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास बिछी है, जिससे बगीचे जैसा एहसास होता है। त्योहारों के समय बालकनी को खास तौर पर सजाया जाता है, जो इसे और भी आकर्षक बना देता है।

घर का प्राकृतिक कोना

घर के एक हिस्से में लाल रंग की टेक्सचर्ड दीवार है, जिसके पास कई गमलों में हरे-भरे पौधे और लाल फूल लगे हैं। पास में लकड़ी की रेलिंग है, जहां बैठकर आराम किया जा सकता है। यह कोना प्रकृति के करीब ले जाता है और फोटो खिंचवाने के लिए भी शानदार स्पॉट माना जा सकता है। संजू सैमसन का यह घर आधुनिकता और परंपरा का खूबसूरत संगम है। सफेद संगमरमर, लकड़ी की नक्काशी, हरियाली और शांत रंगों का इस्तेमाल इसे किसी महल से कम नहीं बनाता। यह घर सिर्फ एक आलीशान संपत्ति नहीं, बल्कि सादगी, संस्कृति और सफलता की झलक भी दिखाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट्स और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है।