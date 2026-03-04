यूरिक एसिड कंट्रोल करना है तो डाइट में शामिल करें ये देसी चटनी

नारी डेस्क: आजकल गलत खानपान, कम पानी पीना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण कई लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या देखने को मिल रही है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो दवाइयों के साथ-साथ खानपान में कुछ बदलाव करना जरूरी है। आयुर्वेद और घरेलू उपायों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं, जो शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं। इन्हीं में से एक है धनिया-पुदीना और लहसुन से बनी हेल्दी चटनी।

क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड?

यूरिक एसिड हमारे शरीर में प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है। प्यूरीन कुछ खाद्य पदार्थों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे रेड मीट, सीफूड, दालों की अधिक मात्रा, शराब और प्रोसेस्ड फूड। जब किडनी यूरिक एसिड को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह खून में जमा होने लगता है। यही आगे चलकर जोड़ों में क्रिस्टल बनाता है, जिससे दर्द और सूजन होती है।

कैसे फायदेमंद है यह चटनी?

धनिया, पुदीना, लहसुन और नींबू से बनी चटनी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकती है। धनिया पत्ती में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में सहायक माने जाते हैं। पुदीना पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को ठंडक देता है। लहसुन सूजन कम करने और खून को साफ करने में मददगार माना जाता है। नींबू शरीर को क्षारीय (Alkaline) बनाने में मदद करता है, जिससे यूरिक एसिड संतुलित रखने में सहायता मिल सकती है।

चटनी बनाने की आसान विधि

इस हेल्दी चटनी को बनाने के लिए आपको चाहिए

एक मुट्ठी ताजा धनिया पत्ती

थोड़ी सी पुदीना पत्ती

2-3 कली लहसुन

आधा नींबू

स्वादानुसार काला नमक

थोड़ा सा पानी

इन सभी चीजों को मिक्सर में पीस लें। इसे ताजा बनाकर रोजाना खाने के साथ थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है।

सेवन करते समय किन बातों का रखें ध्यान

यह चटनी कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि हेल्दी डाइट का हिस्सा है। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

साथ ही

दिनभर में 8–10 गिलास पानी पिएं। रेड मीट और ज्यादा तली-भुनी चीजों से बचें। शराब और मीठे पेय पदार्थ कम करें। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए दवा के साथ सही खानपान और लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। धनिया-पुदीना-लहसुन की यह चटनी शरीर को डिटॉक्स करने और सूजन कम करने में सहायक हो सकती है। हालांकि, अगर जोड़ों में तेज दर्द, सूजन या यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा है, तो घरेलू उपायों के भरोसे न रहें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। सही देखभाल और संतुलित जीवनशैली से आप इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।