कैटरीना ने अपने बेटे के साथ मनाई पहली होली,  विहान की मां लगी बेहद प्यारी

नारी डेस्क: इस साल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के लिए होली का त्योहार थोड़ा खास रहा, क्योंकि उन्होंने मां बनने के बाद पहली बार यह त्योहार मनाया। अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर को शुरू करते हुए, कैटरीना ने घर पर अपने पति विक्की कौशल और उनके परिवार के साथ होली सेलिब्रेशन की एक दिल को छू लेने वाली फ्रेम शेयर की।



तस्वीर में नए माता-पिता विक्की और कैटरीना खुश दिख रहे हैं, कैमरे के लिए पोज़ दे रहे हैं। सिंपल सफेद कपड़ों में, कैटरीना हर तरह से खुश लग रही थीं, साफ़ तौर पर माँ बनने के बाद की चमक बिखेर रही थीं। खास बात यह है कि यह कैटरीना कैफ की अपने बेटे के जन्म के बाद की एक बहुत कम दिखने वाली झलक भी थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा- "सबसे खुशहाल होली"। उनके साथ उनके भाई-बहन, सनी कौशल और इसाबेल कैफ भी थे। जैसे ही कपल त्योहार की खुशी में डूबा, फैंस इन प्यारे पारिवारिक पलों पर प्यार लुटाने से खुद को रोक नहीं पाए।



फरवरी की शुरुआत में, कैटरीना को मुंबई में फिटनेस इंस्ट्रक्टर यास्मीन कराचीवाला के साथ एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा गया था। जल्दी में, वह पैपराज़ी से बचने की कोशिश करते हुए तेज़ी से कार की तरफ बढ़ीं। जनवरी में, विक्की और कैटरीना ने अपने बेटे का नाम अनाउंस करने के लिए एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया था। फोटो में कैटरीना का हाथ, विक्की का हाथ और उनके बच्चे का छोटा सा हाथ एक साथ रखा हुआ था। फोटो के साथ, कपल ने नए पेरेंट्स के तौर पर अपनी फीलिंग्स शेयर कीं।

