विक्की कौशल के बेटे को आलिया ने भेजा Special Gift, मम्मी कैटरीना ने कहा- थैंक्यू

नारी डेस्क: एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के नए जन्मे बेटे विहान के लिए एक दिल पिघला देने वाला सरप्राइज भेजा है और फैंस इसे देखकर खुश हो रहे हैं। कपल, जिन्होंने 7 नवंबर को अपने बेटे का स्वागत किया, ने हाल ही में आलिया के सस्टेनेबल बच्चों के ब्रांड, एड-ए-मम्मा के सोच-समझकर बनाए गए हैंपर की एक झलक शेयर की। कैटरीना ने सोशल मीडिया पर ब्रांड को धन्यवाद दिया, और इन चीज़ों की एक फोटो पोस्ट की।

इनमें सबसे खास था छोटे विहान के लिए एक हल्का नीला खरगोश। उन्होंने लिखा- "इन प्यारे कडल्स के लिए धन्यवाद, एड-ए-मम्मा," और वह साफ तौर पर इस बात से बहुत खुश थीं। इस हैंपर में बच्चों की ज़रूरी चीज़ें और प्लश खिलौने थे, जिसमें नीला खरगोश जल्द ही ऑनलाइन हाइलाइट बन गया। इको-फ्रेंडली और बच्चों के लिए सुरक्षित चीज़ों पर ध्यान देने के लिए जानी जाने वाली, एड-ए-मम्मा के तोहफ़े आलिया के सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट और सेलिब्रिटी के साथ थोड़ी दोस्ती दिखाते हैं।



आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री के दूसरे पेरेंट्स को एड-ए-मम्मा हैंपर्स भेजने की आदत बना ली है। करण जौहर से लेकर कियारा आडवाणी और परिणीति चोपड़ा तक, कई बॉलीवुड परिवारों को पिछले कुछ सालों में ऐसे ही सरप्राइज़ मिले हैं। भट्ट ने यह ब्रांड तब लॉन्च किया जब उनकी प्रेग्नेंसी जर्नी ने उन्हें मैटरनिटी और बच्चों के फैशन के बारे में फिर से सोचने के लिए प्रेरित किया। जो मैटरनिटी वियर के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब 0-14 साल के बच्चों के कपड़ों तक फैल गया है, जिसमें सस्टेनेबल खिलौने और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स शामिल करने का प्लान है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने इस साल की शुरुआत में अपने बेटे को दुनिया से मिलवाया था।