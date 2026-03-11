रमजान में छाया Hina Khan का ट्रेडिशनल स्टाइल, सूट से लेकर साड़ी तक हर लुक ने जीता दिल

नारी डेस्क : हीना खान इस समय रमजान और इफ्तारी में बिजी हैं। आए दिन वह इवेंट में नजर आ रही है। हाल ही में एक इवेंट में पहुंची हीना खान साड़ी में नजर आई। हीना खान ने साड़ी के साथ लोन्ग जैकेट पहनी थी जिसका इस समय काफी ट्रैंड भी है। वैसे साड़ी से ज्यादा हीना खान सूट में प्यारी लगती हैं।





एक इवेंट के दौरान हीना खान ब्लैक सूट में नजर आई लोगों को हीना खान का सूट और ओवरसाइज्ड ईयररिंग्स दोनों ही पसंद आए। इसके साथ हीना ने प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया था।





रमजान में एक इफ्तारी इवेंट में हीना खान ने व्हाइट अनारकली सूट पहना था जिस पर गोल्डन वर्क था। हीना का ये सूट जितना हैवी था उतना ही आईकैची भी।





रमजान की शुरुआत में भी हीना खान ने पर्पल कलर के हैवी सूट में कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इस सूट में हीना बहुत ग्लोइंग भी नजर आ रही थी।





हीना खान की ऑफ व्हाइट साड़ी के साथ यैलो ब्लाउज का कंट्रास्ट आपको कैसा लगा। साड़ी में गोल्डन ही वर्क था। व्हाइट की तरह हीना की इस रेड साड़ी के भी खूब चर्चे हुए थे। हीना खान ने साथ में डीप वी क्लीवेज ब्लाउज कैरी किया था। आपको हीना का ड्रेसअप कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।