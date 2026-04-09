खुली जुल्फें और काला सूट: एयरपोर्ट पर कंगना रनौत का देसी और स्टाइलिश अंदाज

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के साथ-साथ अपने स्टाइल के लिए भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में जब उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तो उनका देसी और सादगी भरा लुक हर किसी का ध्यान खींच ले गया। ब्लैक सूट, खुले बाल और हल्के मेकअप में कंगना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में भी झलकता है।

एयरपोर्ट लुक

कंगना ने इस मौके पर ब्लैक कलर का सूट पहना था, जिसे उन्होंने मैचिंग दुपट्टे के साथ कंप्लीट किया। उनके खुले बाल और सटल मेकअप ने उनके लुक में सादगी और खूबसूरती दोनों ही बढ़ा दी थी। चेहरे पर बिंदी और शॉर्ट हेयर ने उनके ट्रेडिशनल अंदाज को और भी आकर्षक बना दिया।

फोटोज और पोज

कंगना ने मीडिया और पैप्स के लिए जमकर पोज दिए। उनके सहज और आत्मविश्वासी पोज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। फैंस ने उनके एयरपोर्ट लुक की जमकर तारीफ की और इसे उनके सबसे स्टाइलिश लुक्स में गिना जा रहा है।

फिल्मों और राजनीति में सक्रिय

कंगना रनौत आखिरी बार फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आई थीं। इसके अलावा, वो एक्टिंग के साथ-साथ राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं। कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं और अक्सर अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों के लिए चर्चा में रहती हैं। कुल मिलाकर, कंगना का यह एयरपोर्ट लुक उनके देसी स्टाइल और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जिसमें सादगी के बावजूद उन्होंने अपनी खूबसूरती को बनाए रखा।



