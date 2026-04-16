क्या चिराग पासवान के साथ रिलेशन में है कंगना रनौत? एक्ट्रेस बोली-  जब मैं उन्हें देखती हूं तो

नारी डेस्क: चल रही अटकलों पर स्पष्टीकरण देते हुए, अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना रनौत ने साथी राजनेता चिराग पासवान के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, जिसकी नींव एक फिल्म में उनके पिछले साथ काम करने के अनुभव पर टिकी है। ANI के साथ एक इंटरव्यू में, कंगना ने दोनों से जुड़ी वायरल तस्वीरों और लोगों की चर्चाओं पर सीधे बात की, और रोमांटिक रिश्ते की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।



कंगना ने आगे कहा- "नहीं, नहीं, चिराग एक दोस्त हैं। जब मैं उन्हें देखती हूं तो मुझे एक दोस्त की याद आती है। हमारे बीच कोई रोमांस नहीं चल रहा है, सच कहूं तो। हम एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं... उन्होंने 10 साल पहले मेरे साथ एक फिल्म की थी। अगर तब कुछ नहीं हुआ... अगर यह रोमांस होता, तो आज हमारे बच्चे होते," । उन्होंने कहा- "अगर मैं रोमांस करना चाहती, तो वह हो गया होता। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जानते हैं यह बस... एक दोस्ताना एहसास है, जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो, एक तरह से आपकी ही तरह का होता है - जैसे कि वह भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा है। इसलिए मुझे उनके आस-पास बहुत अच्छा लगता है।"



यह सफ़ाई तब आई है जब सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को लेकर बार-बार चर्चा हो रही है। इन दोनों को कई बार पब्लिक इवेंट्स में साथ देखा गया है, जिससे अक्सर लोगों का ध्यान इनकी ओर जाता है और फैंस के बीच तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं। कंगना रनौत और चिराग पासवान का रिश्ता 2011 की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म 'मिले ना मिले हम' से जुड़ा है, जिसे तनवीर खान ने डायरेक्ट किया था। इस फ़िल्म से पासवान ने अपना डेब्यू किया था, जिसमें रनौत ने नीरू बाजवा और सागरिका घाटगे के साथ फ़ीमेल लीड रोल निभाया था। कंगना और पासवान, दोनों ही अब अपने पॉलिटिकल करियर के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, फिर भी पब्लिक में उनकी कभी-कभार होने वाली मुलाक़ातें उनके पुराने फ़िल्मी इतिहास की वजह से लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं।