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स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये Stylish Bags

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Apr, 2026 03:38 PM
स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये Stylish Bags

नारी डेस्क: 2026 में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा अब बैग ही स्टाइल स्टेटमेंट  बन चुका है। बैग सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी होते हैं।  अगर आप अपने लुक को बिना ज्यादा मेहनत के अपग्रेड करना चाहती हैं, तो सही बैग चुनना सबसे आसान तरीका है। आइए जानते हैं 2026 के सबसे हॉट बैग ट्रेंड्स, जो आपको देंगे एकदम फ्रेश और स्टाइलिश लुक ।

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 सस्टेनेबल बैग (Eco-Friendly)

अब फैशन के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। जूट, कैनवास और रिसाइकल्ड मटेरियल के बैग  हल्के और डेली यूज़ के लिए परफेक्ट।  ये बैग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करते हैं, दोबारा इस्तेमाल योग्य (reusable) होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल फैशन को बढ़ावा देते हैं। इन्हें शॉपिंग, ऑफिस और यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है।
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ब्राइट और बोल्ड कलर्स


ब्राइट और बोल्ड कलर्स के बैग्स आजकल फैशन में काफी चलन में हैं, जो आपके साधारण आउटफिट को भी एक स्टाइलिश और आकर्षक लुक दे सकते हैं। नियॉन ग्रीन, कोरल, हॉट पिंक, इलेक्ट्रिक ब्लू सिंपल आउटफिट में भी पॉप ऑफ कलर जोड़ सकते हैं। बैग छोटा हो या बड़ा, कलर बोल्ड होना चाहिए।

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 मिनी और माइक्रो बैग


मिनी और माइक्रो बैग्स आजकल के सबसे हॉट फैशन ट्रेंड्स हैं। ये बेहद छोटे बैग्स, जो अक्सर केवल हथेली के आकार के होते हैं, चाबी, कार्ड या लिपस्टिक जैसी आवश्यक वस्तुएं रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।  आप कम समान के साथ  ज्यादा स्टाइलिश दिख सकती हैं।

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टेक्सचर्ड और हैंडमेड लुक

टेक्सचर्ड और हैंडमेड  लुक वाले बैग आजकल फैशन में बहुत लोकप्रिय हैं, जो स्टाइल और कलात्मकता का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं। क्रोशे, निटेड, क्विल्टेड डिजाइन सॉफ्ट और क्लासी फील देते हैं।  हैंडमेड टच आपके स्टाइल को यूनिक बनाने का काम करेगा।

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 मल्टी-फंक्शनल बैग

एक ही बैग को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकपैक + स्लिंग + टोट ट्रैवल और डेली लाइफ के लिए सुपर रहेगा। ये आमतौर पर वाटरप्रूफ मटीरियल से बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, कपड़े और अन्य सामान व्यवस्थित करने के लिए कई कम्पार्टमेंट होते हैं। ये बैग टिकाऊ, स्टाइलिश और ले जाने में आसान होते हैं।

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 मेटैलिक और शाइनी बैग

मेटैलिक और शाइनी बैग्स फैशन में एक लोकप्रिय और आकर्षक ट्रेंड हैं, जो स्टाइल में ग्लैमर और चमक जोड़ते हैं। ये अक्सर सिल्वर, गोल्ड, या अन्य धातुओं के रंगों में होते हैं, जो पार्टी या खास मौकों के लिए एकदम सही हैं।  आप इसे लेकर जहां जाएंगे, सबकी नजर आप पर होगी।
 

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