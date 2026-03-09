घुटने के दर्द ने कर दिया है परेशान? तो ये है उसका  देसी और असरदार इलाज

नारी डेस्क: चलते-चलते घुटना लचक जाना, सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय दर्द होना या उठने-बैठने में परेशानी होना घुटनों की कमजोरी या जोड़ों से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अगर इन लक्षणों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो दर्द और बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ देसी उपाय राहत देने में मदद कर सकते हैं। पहले जानते हैं इस समस्या के कारण



घुटने के लिगामेंट में कमजोरी या चोट

घुटने के अंदर लिगामेंट होते हैं जो घुटने को स्थिर रखते हैं। यदि इनमें खिंचाव या हल्की चोट आ जाए तो चलते समय घुटना अचानक लचक सकता है। शरीर में कैल्शियम और विटामिन-D की कमी से हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं, जिससे सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय दर्द महसूस हो सकता है। घुटने में मौजूद कार्टिलेज (नरम गद्दी जैसी परत) अगर घिसने लगे तो दर्द, सूजन और घुटना मुड़ने में दिक्कत होती है।



मांसपेशियों की कमजोरी

जांघ और घुटने के आसपास की मांसपेशियां कमजोर होने से घुटना ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाता, जिससे लचक या दर्द हो सकता है। अधिक वजन होने पर घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे सीढ़ियां चढ़ते-उतरते दर्द होने लगता है। घुटनों का गठिया (जोड़ों की सूजन) भी दर्द, अकड़न और लचक का कारण बन सकता है।



देसी इलाज

हल्दी और दूध: हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द कम करने में मदद कर सकते हैं। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं।

सरसों के तेल से मालिश: सरसों के तेल में लहसुन या अजवाइन डालकर हल्का गर्म कर लें। इस तेल से घुटनों की हल्की मालिश करने से रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द में राहत मिल सकती है।

मेथी दाना: मेथी में सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। रात को एक चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट चबा कर खा लें।

सेंधा नमक से सिकाई: गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर कपड़े से घुटनों की सिकाई करें। इससे सूजन और जकड़न कम हो सकती है।

हल्की एक्सरसाइज और योग: घुटनों को मजबूत बनाने के लिए हल्की एक्सरसाइज या योग करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन

और हल्की वॉक



कब डॉक्टर से मिलें?

दर्द लगातार कई हफ्तों तक रहे, घुटना बार-बार मुड़ जाए, सूजन या तेज दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाना ही समझदारी है। देसी उपाय शुरुआती दर्द में राहत दे सकते हैं, लेकिन अगर समस्या ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

