फैटी लिवर और डायबिटीज का कारण बन सकती है ये एक चीज़!

नारी डेस्क: आज के समय में हमारी डाइट में चीनी का सेवन पहले से कई गुना बढ़ गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा मिठाई, कोल्ड ड्रिंक या जूस सिर्फ वजन बढ़ाते हैं, लेकिन असल में यह हमारे लिवर और पूरे मेटाबोलिज्म पर गंभीर असर डाल सकते हैं। जरूरत से अधिक शुगर का सेवन न केवल फैटी लिवर, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, सूजन और फाइब्रोसिस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कैसे चीनी लिवर को प्रभावित करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

ज्यादा चीनी और फैटी लिवर (NAFLD)

कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, मिठाइयां, बेकरी प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड में अक्सर छिपी हुई एक्स्ट्रा शुगर धीरे-धीरे लिवर में जमा होने लगती है। खासकर फ्रक्टोज युक्त चीनी सीधे लिवर में जाकर मेटाबोलाइज होती है। जब शरीर को जरूरत से ज्यादा शुगर मिलती है, तो लिवर इसे ऊर्जा में बदलने के बजाय फैट में बदलकर जमा करने लगता है। यह अतिरिक्त फैट लिवर में धीरे-धीरे जमा होने लगता है और इसे नॉन-एल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) कहा जाता है। शुरुआती चरण में NAFLD अक्सर बिना लक्षण के होती है, लेकिन समय के साथ लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है।

इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा

लगातार ज्यादा चीनी खाने से ब्लड शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए शरीर अधिक इंसुलिन बनाता है। लेकिन जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण लिवर में और ज्यादा फैट जमा होने लगता है। यह चक्र लगातार चलता है – ज्यादा शुगर, ज्यादा इंसुलिन, और ज्यादा फैट। यही चक्र आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज और गंभीर फैटी लिवर की समस्या का कारण बन सकता है।

लिवर में सूजन और फाइब्रोसिस का खतरा

लिवर में लंबे समय तक फैट जमा रहने पर वहां सूजन शुरू हो सकती है। इसे नॉन-अल्कोहोलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) कहा जाता है, जो NAFLD का गंभीर रूप है। लगातार सूजन की वजह से लिवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनकी जगह कठोर टिशू बनने लगता है। इसे फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह स्थिति आगे चलकर लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर जैसी गंभीर और जानलेवा समस्या में बदल सकती है।

ज्यादा चीनी और ट्राइग्लिसराइड्स

अधिक चीनी का सेवन केवल लिवर तक सीमित नहीं रहता। यह खून में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर भी बढ़ा देता है। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार की वसा है, जिसकी ज्यादा मात्रा हृदय रोगों के खतरे को बढ़ा सकती है। जब यह उच्च ट्राइग्लिसराइड्स, हाई ब्लड प्रेशर, पेट के आसपास फैट और बढ़ा हुआ ब्लड शुगर के साथ जुड़ जाता है, तो स्थिति मेटाबोलिक सिंड्रोम में बदल सकती है। रोजमर्रा के प्रोसेस्ड फूड जैसे सॉस, ब्रेड, फ्लेवर्ड दही, सीरियल, एनर्जी बार और पैक्ड स्नैक्स में अतिरिक्त चीनी छिपी होती है। फूड लेबल पर इसे अलग-अलग नामों से लिखा होता है, जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, माल्टोज। ऐसे में अनजाने में शरीर रोजाना जरूरत से ज्यादा शुगर ग्रहण कर लेता है।

ज्यादा चीनी खाने से बचने के आसान तरीके

शुगर वाले ड्रिंक्स की जगह: सादा पानी, छाछ या बिना चीनी वाली ग्रीन टी पीएं।

रोजाना एक्सरसाइज: कम से कम 30-40 मिनट रोजाना एक्टिव रहें और वजन नियंत्रित रखें।

फाइबर युक्त आहार: सब्जियां, दलिया, साबुत अनाज और फल शामिल करें।

रक्त और लिवर जांच: समय-समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर जांचें।

परिवार में हिस्ट्री: अगर परिवार में डायबिटीज या लिवर रोग का इतिहास है, तो अधिक सतर्क रहें।

ज्यादा चीनी सिर्फ स्वाद की आदत नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ स्वास्थ्य जोखिम है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सही लाइफस्टाइल अपनाकर फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में बदलाव से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।